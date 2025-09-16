Advertisement

عربي-دولي

من هو المسؤول الجديد عن الملف الأمنيّ في السويداء؟

Lebanon 24
16-09-2025 | 09:05
أعلن قائد تجمع "أحرار جبل العرب" سليمان عبد الباقي،  أن وزير الداخلية السورية أنس خطاب، أوكل إليه إدارة الملف الأمني في محافظة السويداء.
وقال خطاب في منشور على "إكس"، إنّ "التعيينات الجديدة جرت بمشاركة فاعلة من أبناء المحافظة ومن مختلف المكونات، وأنّها جاءت ضمن إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية والشرطية وفق ما تتطلبه المرحلة وبداية لمسار أكثر استقراراً في المحافظة".
 
 
 
