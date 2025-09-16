Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: نقاتل على جبهات عدة والحديدة ضمن أهدافنا

Lebanon 24
16-09-2025 | 11:24
A-
A+
Doc-P-1417764-638936439628076136.jpg
Doc-P-1417764-638936439628076136.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: هاجمنا ميناء الحديدة في اليمن وهو ميناء إمداد الحوثيين الرئيسي.
Advertisement
وأكد نتنياهو أن "قواتنا تعمل في عدة ساحات".
أضاف نتنياهو: نعمل في مدينة غزة بهدف تحقيق الحسم العسكري وإجلاء السكان
واشار نتنياهو الى "أن نبذل حاليا جهودا لفتح طرق إضافية لتسهيل إجلاء سكان غزة بشكل أسرع".
 
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي: قطر مفيدة لنا على عدة جبهات
lebanon 24
16/09/2025 22:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نخوض حربًا في 8 جبهات 7 منها ضد إيران ووكلائها
lebanon 24
16/09/2025 22:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ درعا: لا نقاتل أهل السويداء بل نقاتل العصابة المجرمة فقط
lebanon 24
16/09/2025 22:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الموساد: أبو عبيدة ضمن بنك الأهداف والاغتيالات مستمرة
lebanon 24
16/09/2025 22:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

الإسرائيلي

سكان غزة

إسرائيل

نتنياهو

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:15 | 2025-09-16
15:02 | 2025-09-16
14:31 | 2025-09-16
14:00 | 2025-09-16
13:57 | 2025-09-16
13:35 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24