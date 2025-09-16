فاجعة في بلد عربي.. النيران التهمت قاربا للاجئين

Advertisement

قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء إن 50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد اشتعال النيران في قارب يقل 75 لاجئا سودانيا قبالة سواحل .وأصبحت ليبيا نقطة عبور للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر إلى . ووفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، كان يقيم في ليبيا حوالي 867055 مهاجرا من 44 جنسية حتى شباط 2025. (ارم)