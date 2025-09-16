Advertisement

عربي-دولي

فاجعة في بلد عربي.. النيران التهمت قاربا للاجئين

Lebanon 24
16-09-2025 | 11:32
قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء إن 50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد اشتعال النيران في قارب يقل 75 لاجئا سودانيا قبالة سواحل ليبيا يوم الأحد.
وأصبحت ليبيا نقطة عبور للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر إلى أوروبا. ووفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، كان يقيم في ليبيا حوالي 867055 مهاجرا من 44 جنسية حتى شباط 2025. (ارم)
