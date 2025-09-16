Advertisement

عربي-دولي

ما جديد قضية مقتل تشارلي كيرك؟

Lebanon 24
16-09-2025 | 12:17
A-
A+
Doc-P-1417797-638936471704400696.png
Doc-P-1417797-638936471704400696.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من المقرّر أن يمثل تايلر روبنسون، الطالب البالغ 22 عاماً، أمام محكمة مقاطعة يوتا يوم الثلاثاء عبر بث فيديو من السجن، في أول ظهور علني له منذ اتهامه باغتيال الناشط السياسي اليميني تشارلي كيرك الأسبوع الماضي في جامعة يوتا فالي.
Advertisement

وبحسب السلطات، أطلق روبنسون رصاصة واحدة من بندقية قنص على سطح مبنى داخل الحرم الجامعي، فأصابت رقبة كيرك خلال فعالية حضرها نحو ثلاثة آلاف شخص، ما أدى إلى وفاته لاحقاً في المستشفى عن عمر 31 عاماً.

وقالت مصادر أمنية إن اعتقال روبنسون تم مساء الخميس في منزل والديه بعد إبلاغ أقارب وصديق للعائلة السلطات بدوره في إطلاق النار. ويواجه المشتبه به تهم القتل المشدد وحيازة أسلحة وعرقلة العدالة، فيما تدرس الولاية طلب عقوبة الإعدام في حال إدانته.

وذكرت تقارير إعلامية أن المحققين ربطوا روبنسون بالجريمة عبر لقطات كاميرات المراقبة وأدلة من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى رسائل نصية ومذكرة مكتوبة تشير إلى تخطيطه لقتل كيرك.

وأكدت السلطات أن روبنسون تصرف بمفرده لكنها تواصل التحقيق في ما إذا كان هناك أي أطراف أخرى على علم مسبق بالهجوم. وتعتزم النيابة عقد مؤتمر صحفي قبل جلسة الاستماع للكشف عن مزيد من التفاصيل حول التحقيق والأدلة.
مواضيع ذات صلة
بعد مقتل تشارلي كيرك.. يلون ماسك يتهم اليسار
lebanon 24
16/09/2025 22:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم يوتا لـ WSJ: قاتل "تشارلي كيرك" متأثر بشدة بأيديولوجيا اليسار
lebanon 24
16/09/2025 22:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
والده قام بتسليمه... هذه هويّة قاتل تشارلي كيرك
lebanon 24
16/09/2025 22:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب متحدثا عن قاتل الناشط تشارلي كيرك: أتمنى أن ينال عقوبة الإعدام
lebanon 24
16/09/2025 22:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24

محكمة مقاطعة يو

محكمة مقاطعة

مقاطعة يوتا

مؤتمر صحفي

روبنسون

النيابة

تايلر

لي كي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:15 | 2025-09-16
15:02 | 2025-09-16
14:31 | 2025-09-16
14:00 | 2025-09-16
13:57 | 2025-09-16
13:35 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24