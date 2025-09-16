ما جديد قضية مقتل تشارلي كيرك؟

Advertisement

من المقرّر أن يمثل ، الطالب البالغ 22 عاماً، أمام يوتا يوم الثلاثاء عبر بث فيديو من السجن، في أول ظهور علني له منذ اتهامه باغتيال الناشط السياسي اليميني تشارلي كيرك الأسبوع الماضي في جامعة يوتا فالي.وبحسب السلطات، أطلق روبنسون رصاصة واحدة من بندقية قنص على سطح مبنى داخل الجامعي، فأصابت رقبة كيرك خلال فعالية حضرها نحو ثلاثة آلاف شخص، ما أدى إلى وفاته لاحقاً في المستشفى عن عمر 31 عاماً.وقالت مصادر أمنية إن اعتقال روبنسون تم مساء الخميس في منزل والديه بعد إبلاغ أقارب وصديق للعائلة السلطات بدوره في إطلاق النار. ويواجه المشتبه به تهم القتل المشدد وحيازة أسلحة وعرقلة العدالة، فيما تدرس الولاية طلب عقوبة الإعدام في حال إدانته.وذكرت تقارير إعلامية أن المحققين ربطوا روبنسون بالجريمة عبر لقطات كاميرات المراقبة وأدلة من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى رسائل نصية ومذكرة مكتوبة تشير إلى تخطيطه لقتل كيرك.وأكدت السلطات أن روبنسون تصرف بمفرده لكنها تواصل التحقيق في ما إذا كان هناك أي أطراف أخرى على علم مسبق بالهجوم. وتعتزم عقد قبل جلسة الاستماع للكشف عن مزيد من التفاصيل حول التحقيق والأدلة.