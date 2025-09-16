Advertisement

عربي-دولي

لإنكار المجاعة في غزة.. هذه هي الأموال التي تدفعها إسرائيل

Lebanon 24
16-09-2025 | 12:33
كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة الإسبانية RTVE استناداً إلى تقرير Eurovision News أن إسرائيل أنفقت نحو 167 مليون شيكل (50 مليون دولار) على حملات إعلانية رقمية بالتعاون مع منصات كبرى مثل غوغل ومنصة "أكس"، إضافة إلى منصات فرنسية وإسرائيلية، بهدف تشكيل الرواية العالمية حول الوضع في غزة وإنكار المجاعة هناك.
وبحسب التحقيق، وافقت لجنة الإعفاءات الإسرائيلية في حزيران على طلب وكالة الإعلانات الحكومية "لابام" لإدارة حملات معلومات عامة مع غوغل، و"أكس"، والمنصات الفرنسية والإسرائيلية "أوتبرين" و"تييدز"، في عقود تمتد حتى 31 كانون الأول. وحصلت منصة يوتيوب وحدها على 150 مليون شيكل (45 مليون دولار)، فيما تقاضت "أكس" عشرة ملايين شيكل (3.03 ملايين دولار)، وتقاسمت Outbrain وTeads سبعة ملايين شيكل (2.12 مليون دولار).

ويحمل التقرير عنوان "الجبهة الجديدة للحرب: داخل الهجوم الرقمي الإسرائيلي"، ويكشف استخدام إسرائيل وسائل التواصل الاجتماعي، والمؤثرين المدفوع لهم، والجولات العسكرية لتوجيه الرأي العام. كما تشير وثائق بين 2018 وتموز 2025 إلى أن "لابام" تدير إعلانات مدفوعة للترويج لروايات الحكومة الإسرائيلية ومهاجمة منتقدي سياساتها.

وبحسب بيانات مركز شفافية إعلانات غوغل، رعت الوكالة في العام الماضي نحو 2000 إعلان، نصفها موجّه للجمهور الدولي، فيما ارتفع العدد إلى أكثر من 4000 إعلان بين كانون الثاني وأيلول 2025.

وقال التحقيق إن هذه الحملات تركز خصوصاً على محاولة إنكار المجاعة في غزة عبر عرض مشاهد لأسواق مكتظة ومطاعم مفتوحة، في تناقض مع تصنيفات الأمن الغذائي الدولية. كما استهدفت الحملة نتائج البحث عن "الأونروا" لتوجيه المستخدمين إلى موقع حكومي إسرائيلي، وموظفة إعلانات مدفوعة ضد مقررة الأمم المتحدة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز لانتقادها السياسات الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن مقاطع الفيديو التي تُظهر "أسواق غزة" حصدت أكثر من 30 مليون مشاهدة في أسابيع قليلة بفضل الترويج المدفوع عبر إعلانات غوغل في دول أوروبية متعددة، من بينها بلجيكا والمملكة المتحدة والسويد وألمانيا والدنمارك.

 
