لإنكار المجاعة في غزة.. هذه هي الأموال التي تدفعها إسرائيل

وبحسب التحقيق، وافقت لجنة الإعفاءات في حزيران على طلب وكالة الإعلانات الحكومية "لابام" لإدارة حملات معلومات عامة مع غوغل، و"أكس"، والمنصات والإسرائيلية "أوتبرين" و"تييدز"، في عقود تمتد حتى 31 كانون الأول. وحصلت منصة يوتيوب وحدها على 150 مليون شيكل (45 مليون دولار)، فيما تقاضت "أكس" عشرة ملايين شيكل (3.03 ملايين دولار)، وتقاسمت Outbrain وTeads سبعة ملايين شيكل (2.12 مليون دولار).ويحمل التقرير عنوان " الجديدة للحرب: داخل الهجوم الرقمي "، ويكشف استخدام إسرائيل وسائل التواصل الاجتماعي، والمؤثرين المدفوع لهم، والجولات العسكرية لتوجيه الرأي العام. كما تشير وثائق بين 2018 وتموز 2025 إلى أن "لابام" تدير إعلانات مدفوعة للترويج لروايات الحكومة الإسرائيلية ومهاجمة منتقدي سياساتها.وبحسب بيانات مركز شفافية إعلانات غوغل، رعت الوكالة في العام الماضي نحو 2000 إعلان، نصفها موجّه للجمهور الدولي، فيما ارتفع العدد إلى أكثر من 4000 إعلان بين كانون الثاني وأيلول 2025.وقال التحقيق إن هذه الحملات تركز خصوصاً على محاولة إنكار المجاعة في غزة عبر عرض مشاهد لأسواق مكتظة ومطاعم مفتوحة، في تناقض مع تصنيفات الأمن الغذائي الدولية. كما استهدفت الحملة نتائج البحث عن "الأونروا" لتوجيه المستخدمين إلى موقع حكومي إسرائيلي، وموظفة إعلانات مدفوعة ضد مقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز لانتقادها السياسات الإسرائيلية.وأشار التقرير إلى أن مقاطع الفيديو التي تُظهر "أسواق غزة" حصدت أكثر من 30 مليون مشاهدة في أسابيع قليلة بفضل الترويج المدفوع عبر إعلانات غوغل في دول أوروبية متعددة، من بينها بلجيكا والمملكة المتحدة والسويد وألمانيا والدنمارك.