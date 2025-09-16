صاروخ من اليمن يربك طائرة نتنياهو.. فماذا جرى؟

Advertisement

أفادت صحيفة " هيوم" بأن الطائرة الخاصة برئيس الوزراء ، المعروفة باسم "جناح صهيون"، اضطرت إلى الهبوط بشكل عاجل بعد رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه إسرائيل.ووفق وسائل إعلام عبرية، فقد دوت في الكبرى، ومناطق غربي ، إضافة إلى مستوطنات في جنوب بعد رصد إطلاق الصاروخ اليمني، فيما أكدت أن الإنذارات شملت مناطق واسعة إلى الشرق من العاصمة.