Advertisement

عربي-دولي

صاروخ من اليمن يربك طائرة نتنياهو.. فماذا جرى؟

Lebanon 24
16-09-2025 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1417806-638936483239711440.webp
Doc-P-1417806-638936483239711440.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن الطائرة الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المعروفة باسم "جناح صهيون"، اضطرت إلى الهبوط بشكل عاجل بعد رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه إسرائيل.
Advertisement

ووفق وسائل إعلام عبرية، فقد دوت صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى، ومناطق غربي القدس، إضافة إلى مستوطنات في جنوب الضفة الغربية بعد رصد إطلاق الصاروخ اليمني، فيما أكدت الجبهة الداخلية أن الإنذارات شملت مناطق واسعة إلى الشرق من العاصمة.
مواضيع ذات صلة
تغيير قواعد الربح من يوتيوب يربك المؤثرين
lebanon 24
16/09/2025 22:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض قبل وقت قصير طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن
lebanon 24
16/09/2025 22:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة مسيّرة انطلقت من اليمن قبل وصولها إلى إسرائيل
lebanon 24
16/09/2025 22:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق صاروخ حوثي من اليمن تجاه إسرائيل (الحدث)
lebanon 24
16/09/2025 22:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

الجبهة الداخلية

صفارات الإنذار

الضفة الغربية

الإسرائيلي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:15 | 2025-09-16
15:02 | 2025-09-16
14:31 | 2025-09-16
14:00 | 2025-09-16
13:57 | 2025-09-16
13:35 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24