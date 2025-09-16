خلال الحرب المقبلة.. أسلحة "غير صاروخية" ستستخدمها إيران!

Advertisement

وأوضح بوردستان في مقابلة مع وسائل إعلام محلية أن "خلال الدفاع المقدس الذي استمر 12 يوماً واجهنا العدو بشكل رئيسي بالصواريخ، ولكن في الحرب المستقبلية، إذا لزم الأمر، سنواجه العدو في ساحات معارك أخرى"، مضيفاً "أؤكد لكم أنه إذا حاول العدو القيام بأي خطوة فإنه سيواجه رداً ساحقاً ومؤسفاً".وأكد الجنرال للشعب أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لأي معركة مستقبلية ضد العدو.