عربي-دولي

خلال الحرب المقبلة.. أسلحة "غير صاروخية" ستستخدمها إيران!

Lebanon 24
16-09-2025 | 13:03
قال رئيس مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجنرال أحمد رضا بوردستان، إن بلاده ستعتمد على أسلحة أخرى غير الصواريخ في أي مواجهة مستقبلية مع النظام الإسرائيلي.
وأوضح بوردستان في مقابلة مع وسائل إعلام محلية أن "خلال الدفاع المقدس الذي استمر 12 يوماً واجهنا العدو بشكل رئيسي بالصواريخ، ولكن في الحرب المستقبلية، إذا لزم الأمر، سنواجه العدو في ساحات معارك أخرى"، مضيفاً "أؤكد لكم أنه إذا حاول العدو القيام بأي خطوة فإنه سيواجه رداً ساحقاً ومؤسفاً".

وأكد الجنرال للشعب الإيراني أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لأي معركة مستقبلية ضد العدو.

 
