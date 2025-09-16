بشأن السويداء.. هذا ما تقرّر

Advertisement

وصفت الخارجية حول مع وأميركا بـ"البناءة والعملية".وقالت الخارجية السورية "إن تعمل مع للتوصل لتفاهمات أمنية مع اسرائيل".أفادت "بأن الاتفاق مع الأردن وأميركا على اعتماد منهجية شاملة لتجاوز أزمة السويداء".أضافت: السويداء جزء أصيل من ومواطنوها متساوون بالحقوق مع كل السوريين.وتابعت: الاتفاق مع واشنطن وعمّان على التعاون لتنفيذ خطوات عاجلة حول السويداء.وأكدت على "سحب كافة المقاتلين المدنيين من حدود السويداء ونشر عناصر منضبطة مكانها".واشارت الى "طرح مشروع وطني يركز على الوحدة والتعددية والمساواة بين جميع السوريين".قالت "إن العمل مع واشنطن وعمّان ومكونات السويداء على فترة انتقالية وصولا للاندماج".أضافت الخارجية السورية "أن تشكيل قوة شرطة في السويداء تضم كافة المكونات بقيادة شخصية من المحافظة".