عربي-دولي
بشأن السويداء.. هذا ما تقرّر
Lebanon 24
16-09-2025
|
13:20
A-
A+
photos
A+
A-
وصفت الخارجية
السورية
خارطة الطريق
حول
السويداء
مع
الأردن
وأميركا بـ"البناءة والعملية".
وقالت الخارجية السورية "إن
دمشق
تعمل مع
واشنطن
للتوصل لتفاهمات أمنية مع اسرائيل".
أفادت "بأن الاتفاق مع الأردن وأميركا على اعتماد منهجية شاملة لتجاوز أزمة السويداء".
أضافت: السويداء جزء أصيل من
سوريا
ومواطنوها متساوون بالحقوق مع كل السوريين.
وتابعت: الاتفاق مع واشنطن وعمّان على التعاون لتنفيذ خطوات عاجلة حول السويداء.
وأكدت على "سحب كافة المقاتلين المدنيين من حدود السويداء ونشر عناصر منضبطة مكانها".
واشارت الى "طرح مشروع وطني يركز على الوحدة والتعددية والمساواة بين جميع السوريين".
قالت "إن العمل مع واشنطن وعمّان ومكونات السويداء على فترة انتقالية وصولا للاندماج".
أضافت الخارجية السورية "أن تشكيل قوة شرطة في السويداء تضم كافة المكونات بقيادة شخصية من المحافظة".
