عربي-دولي
الخارجية القطرية: الاتفاق خطوة مهمة لبناء مستقبل سوريا الجديدة
Lebanon 24
16-09-2025
|
13:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت الخارجية
القطرية
الى أن "الاتفاق خطوة مهمة تترجم الإرادة الجماعية لبناء مستقبل
سوريا
الجديدة وتوطيد الأمن في المنطقة".
وأكدت الخارجية "أن
دولة قطر
تدعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في سوريا".
وأفادت بأن "جنود
الاحتلال
يحطمون مركبات
الفلسطينيين
عند مدخل مخيم الفوار جنوب
الخليل
بالضفة الغربية". (الجزيرة)
