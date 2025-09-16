27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
نتنياهو: دخلنا إيران وقضينا على "الحزب" ونهاجم الحوثيين
Lebanon 24
16-09-2025
|
14:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
: حققنا إنجازات في حربنا مع
إيران
أذهلت العالم.
Advertisement
وأكد أن "قتصاد
إسرائيل
ابتكاري وقوي واجتاز أزمتين عالميتين وكذلك حرب السنتين".
وأشار
نتنياهو
الى أن "إسرائيل ستبني "صناعة أسلحة مستقلة" قادرة على الصمود في وجه القيود الدولية".
وقال "
ترامب
دعاني لزيارة
البيت الأبيض
بعد أسبوعين".
أضاف: وضعنا خططا لخروج السكان بشكل طوعي من
قطاع غزة
.
وأفاد بأن "دخلنا إلى إيران وقضينا على
حزب الله
ونهاجم الحوثيين هذه استراتيجيتنا للنصر".
وأكد نتنياهو أن "القرارات التي اتخذناها كلها "إسرائيلية" بعلم
الولايات المتحدة
".
أضاف: "هناك من تحفظ على كل عملية قمنا بها وهذا طبيعي لكن في النهاية هناك إنجازات حققناها".
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: دخلنا إلى إيران وقضينا على حزب الله ونهاجم الحوثيين هذه استراتيجيتنا للنصر
Lebanon 24
نتنياهو: دخلنا إلى إيران وقضينا على حزب الله ونهاجم الحوثيين هذه استراتيجيتنا للنصر
16/09/2025 22:12:07
16/09/2025 22:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة ايران "اللبنانية": لن نترك "الحزب" وحيدا
Lebanon 24
رسالة ايران "اللبنانية": لن نترك "الحزب" وحيدا
16/09/2025 22:12:07
16/09/2025 22:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: هاجمنا ميناء الحديدة في اليمن وهو ميناء إمداد الحوثيين الرئيسي
Lebanon 24
نتنياهو: هاجمنا ميناء الحديدة في اليمن وهو ميناء إمداد الحوثيين الرئيسي
16/09/2025 22:12:07
16/09/2025 22:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو بحث في اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قضية إيران
Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو بحث في اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قضية إيران
16/09/2025 22:12:07
16/09/2025 22:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
الولايات المتحدة
بنيامين نتنياهو
البيت الأبيض
الإسرائيلي
بيت الأب
حزب الله
قطاع غزة
قد يعجبك أيضاً
عملية نوعية للحوثيين بصاروخ باليستي ضد هدف إسرائيلي حساس
Lebanon 24
عملية نوعية للحوثيين بصاروخ باليستي ضد هدف إسرائيلي حساس
15:02 | 2025-09-16
16/09/2025 03:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
النزوح في غزة.. خيار إنساني قسري أم ورقة تفاوضية سياسية؟
Lebanon 24
النزوح في غزة.. خيار إنساني قسري أم ورقة تفاوضية سياسية؟
14:00 | 2025-09-16
16/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن طريق الضغط النفسي.. هكذا تجبر إسرائيل الفلسطينيين على النزوح
Lebanon 24
عن طريق الضغط النفسي.. هكذا تجبر إسرائيل الفلسطينيين على النزوح
13:57 | 2025-09-16
16/09/2025 01:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية القطرية: الاتفاق خطوة مهمة لبناء مستقبل سوريا الجديدة
Lebanon 24
الخارجية القطرية: الاتفاق خطوة مهمة لبناء مستقبل سوريا الجديدة
13:35 | 2025-09-16
16/09/2025 01:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن السويداء.. هذا ما تقرّر
Lebanon 24
بشأن السويداء.. هذا ما تقرّر
13:20 | 2025-09-16
16/09/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
09:30 | 2025-09-16
16/09/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
03:43 | 2025-09-16
16/09/2025 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
09:00 | 2025-09-16
16/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
Lebanon 24
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
15:26 | 2025-09-15
15/09/2025 03:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
12:30 | 2025-09-16
16/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:02 | 2025-09-16
عملية نوعية للحوثيين بصاروخ باليستي ضد هدف إسرائيلي حساس
14:00 | 2025-09-16
النزوح في غزة.. خيار إنساني قسري أم ورقة تفاوضية سياسية؟
13:57 | 2025-09-16
عن طريق الضغط النفسي.. هكذا تجبر إسرائيل الفلسطينيين على النزوح
13:35 | 2025-09-16
الخارجية القطرية: الاتفاق خطوة مهمة لبناء مستقبل سوريا الجديدة
13:20 | 2025-09-16
بشأن السويداء.. هذا ما تقرّر
13:03 | 2025-09-16
خلال الحرب المقبلة.. أسلحة "غير صاروخية" ستستخدمها إيران!
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 22:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 22:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 22:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24