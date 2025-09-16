Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: دخلنا إيران وقضينا على "الحزب" ونهاجم الحوثيين

Lebanon 24
16-09-2025 | 14:31
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: حققنا إنجازات في حربنا مع إيران أذهلت العالم.
وأكد أن "قتصاد إسرائيل ابتكاري وقوي واجتاز أزمتين عالميتين وكذلك حرب السنتين".
وأشار نتنياهو الى أن "إسرائيل ستبني "صناعة أسلحة مستقلة" قادرة على الصمود في وجه القيود الدولية".
وقال "ترامب دعاني لزيارة البيت الأبيض بعد أسبوعين".
أضاف: وضعنا خططا لخروج السكان بشكل طوعي من قطاع غزة.
وأفاد بأن "دخلنا إلى إيران وقضينا على حزب الله ونهاجم الحوثيين هذه استراتيجيتنا للنصر".
وأكد نتنياهو أن "القرارات التي اتخذناها كلها "إسرائيلية" بعلم الولايات المتحدة".
أضاف: "هناك من تحفظ على كل عملية قمنا بها وهذا طبيعي لكن في النهاية هناك إنجازات حققناها".
نتنياهو: دخلنا إلى إيران وقضينا على حزب الله ونهاجم الحوثيين هذه استراتيجيتنا للنصر
