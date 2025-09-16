نتنياهو: دخلنا إيران وقضينا على "الحزب" ونهاجم الحوثيين

Advertisement

قال : حققنا إنجازات في حربنا مع أذهلت العالم.وأكد أن "قتصاد ابتكاري وقوي واجتاز أزمتين عالميتين وكذلك حرب السنتين".وأشار الى أن "إسرائيل ستبني "صناعة أسلحة مستقلة" قادرة على الصمود في وجه القيود الدولية".وقال " دعاني لزيارة بعد أسبوعين".أضاف: وضعنا خططا لخروج السكان بشكل طوعي من .وأفاد بأن "دخلنا إلى إيران وقضينا على ونهاجم الحوثيين هذه استراتيجيتنا للنصر".وأكد نتنياهو أن "القرارات التي اتخذناها كلها "إسرائيلية" بعلم ".أضاف: "هناك من تحفظ على كل عملية قمنا بها وهذا طبيعي لكن في النهاية هناك إنجازات حققناها".