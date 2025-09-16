27
عملية نوعية للحوثيين بصاروخ باليستي ضد هدف إسرائيلي حساس
Lebanon 24
16-09-2025
|
15:02
A-
A+
أعلن الحوثيون عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين-2" استهدف هدفًا حساسًا للعدو
الإسرائيلي
في
منطقة يافا
المحتلة.
وأوضح الحوثيون في بيان أن العملية جاءت "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردًا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الإسرائيلي في غزة"، مؤكدًا البيان أن الصاروخ حقق هدفه بنجاح وأدى إلى هروع المدنيين إلى الملاجئ.
كما أشار البيان إلى تنفيذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية أخرى استهدفت مطار رامون في منطقة أم الرشراش جنوب
فلسطين
المحتلة، واعتبرت الجماعة العملية ناجحة أيضًا.
وجدد الحوثيون دعوتهم لأبناء الأمة العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتهم تجاه
الفلسطينيين
في
قطاع غزة
، محذرين من أن "الصمت على هذه الجرائم سيشجع العدو على التمادي في العدوان على البلدان العربية والإسلامية".
وأكدت جماعة الحزثي استمرارها في تنفيذ واجباتها العسكرية حتى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عنها.
