عربي-دولي
ترامب يعلن تدمير قارب فنزويلي ثالث: أوقفوا إرسال المخدرات
Lebanon 24
16-09-2025
|
15:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الثلاثاء، أن القوات الأميركية دمّرت قاربًا فنزويليًا ثالثًا يُشتبه في استخدامه بعمليات تهريب مخدرات، قائلاً للصحافيين: "في الواقع، قضينا على ثلاثة قوارب وليس اثنين، لكنكم رأيتم اثنين".
وكان
ترامب
يشير إلى الضربتين اللتين سبق أن أعلنت
واشنطن
عنهما ضد قوارب تقول إنها مخصّصة لنقل المخدرات إلى
الولايات المتحدة
، وفقًا لوكالة "فرانس برس"، من دون أن تقدم الحكومة الأميركية تفاصيل إضافية عن مكان أو تاريخ الضربة الثالثة.
وفي رده على سؤال حول الرسالة التي يوجهها إلى
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
، قال ترامب: "توقفوا عن إرسال المخدرات إلى الولايات المتحدة".
وتتّهم واشنطن الرئيس
مادورو
بقيادة شبكة تهريب مخدرات تُعرف بـ"كارتل الشمس"، فيما يصف مادورو تلك الاتهامات بأنها "أكاذيب.
