ترامب يعلن تدمير قارب فنزويلي ثالث: أوقفوا إرسال المخدرات

Advertisement

وكان يشير إلى الضربتين اللتين سبق أن أعلنت عنهما ضد قوارب تقول إنها مخصّصة لنقل المخدرات إلى ، وفقًا لوكالة "فرانس برس"، من دون أن تقدم الحكومة الأميركية تفاصيل إضافية عن مكان أو تاريخ الضربة الثالثة.وفي رده على سؤال حول الرسالة التي يوجهها إلى ، قال ترامب: "توقفوا عن إرسال المخدرات إلى الولايات المتحدة".وتتّهم واشنطن الرئيس بقيادة شبكة تهريب مخدرات تُعرف بـ"كارتل الشمس"، فيما يصف مادورو تلك الاتهامات بأنها "أكاذيب.