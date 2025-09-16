Advertisement

عربي-دولي

ترامب يعلن تدمير قارب فنزويلي ثالث: أوقفوا إرسال المخدرات

Lebanon 24
16-09-2025 | 15:15
A-
A+
Doc-P-1417877-638936578001881613.png
Doc-P-1417877-638936578001881613.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن القوات الأميركية دمّرت قاربًا فنزويليًا ثالثًا يُشتبه في استخدامه بعمليات تهريب مخدرات، قائلاً للصحافيين: "في الواقع، قضينا على ثلاثة قوارب وليس اثنين، لكنكم رأيتم اثنين".
Advertisement

وكان ترامب يشير إلى الضربتين اللتين سبق أن أعلنت واشنطن عنهما ضد قوارب تقول إنها مخصّصة لنقل المخدرات إلى الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة "فرانس برس"، من دون أن تقدم الحكومة الأميركية تفاصيل إضافية عن مكان أو تاريخ الضربة الثالثة.

وفي رده على سؤال حول الرسالة التي يوجهها إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قال ترامب: "توقفوا عن إرسال المخدرات إلى الولايات المتحدة".

وتتّهم واشنطن الرئيس مادورو بقيادة شبكة تهريب مخدرات تُعرف بـ"كارتل الشمس"، فيما يصف مادورو تلك الاتهامات بأنها "أكاذيب.
مواضيع ذات صلة
ترامب: لدينا أدلة مسجلة أن القوارب الفنزويلية التي ضربناها كانت تحمل المخدرات
lebanon 24
17/09/2025 00:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن توقف سوري ولبناني بتهمة ترويج المخدرات في جبل لبنان
lebanon 24
17/09/2025 00:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يوقف أفراد عصابة لترويج المخدرات وحيازة أسلحة وذخائر حربية
lebanon 24
17/09/2025 00:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب أمر بإرسال غواصتين نوويتين "أقرب إلى روسيا"
lebanon 24
17/09/2025 00:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

الفنزويلي

لي نيكول

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:44 | 2025-09-16
16:28 | 2025-09-16
16:22 | 2025-09-16
16:20 | 2025-09-16
16:00 | 2025-09-16
15:42 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24