حماس: منع المدنيين من المغادرة ادعاء كاذب لتغطية المجازر

Advertisement

اشارت حركة الى أن "ادعاءات جيش باستخدام للأبراج السكنية بمدينة غزة لأغراض عسكرية أكاذيب لتبرير جرائمه".وأكدت حماس أن "اتهام الاحتلال لنا بمنع المدنيين من مغادرة مدينة غزة تضليل وإصرار على ارتكاب مجازر وحشية بحق المدنيين".وقالت إن "الاحتلال يريد تغطية تدميره الممنهج لمدينة غزة كما دمر من قبل وخان يونس وجباليا وبيت حانون وبيت لاهيا". (الجزيرة)