عربي-دولي

حماس: منع المدنيين من المغادرة ادعاء كاذب لتغطية المجازر

Lebanon 24
16-09-2025 | 15:42
اشارت حركة حماس الى أن "ادعاءات جيش الاحتلال باستخدام المقاومة للأبراج السكنية بمدينة غزة لأغراض عسكرية أكاذيب لتبرير جرائمه".
وأكدت حماس أن "اتهام الاحتلال لنا بمنع المدنيين من مغادرة مدينة غزة تضليل وإصرار على ارتكاب مجازر وحشية بحق المدنيين".
وقالت إن "الاحتلال يريد تغطية تدميره الممنهج لمدينة غزة كما دمر من قبل رفح وخان يونس وجباليا وبيت حانون وبيت لاهيا". (الجزيرة)
