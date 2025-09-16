الانقسام الإسرائيلي يتفاقم مع استمرار الحرب على غزة

Advertisement

بينما يواصل قادة مناقشة توسيع العمليات العسكرية في غزة، يظهر الانقسام الداخلي في المجتمع بوضوح، وفق تقرير المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).وفي الماضي، تجمّع أقارب بعض الرهائن أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس، حاملين صور أحبّتهم ومطالبين بوقف الحرب عبر صفقة تبادل. هؤلاء يرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطيل أمد الصراع لأهداف سياسية، مستندًا إلى دعم وزراء قوميين متشددين يهددون بإسقاط حكومته إذا تم التوصل لاتفاق مع حركة .وعلى المستوى الدولي، تتزايد عزلة إسرائيل وسط اتهامات بارتكاب جرائم حرب وتصاعد أزمة المجاعة في غزة، فيما بدأت بعض الحكومات الغربية بالتشكيك بموقف ، ولوّحت بعقوبات أو اعتراف بالدولة ، ما تعتبره إسرائيل تهديدًا مباشرًا لمكانتها.ويشير التقرير إلى الانقسام الواضح داخل إسرائيل، حيث تعتبر الأصوات المحافظة الانتقادات الدولية "عداء تاريخيًا"، بينما يرى الشباب الليبرالي تراجع صورة إسرائيل على الساحة الدولية. وأظهرت استطلاعات الرأي المحلية أن ثلثي الإسرائيليين يؤيدون صفقة مع حماس لوقف الحرب، مع انقسام واضح بين اليمين واليسار حول جدوى استمرار العمليات.وأوضح الباحث خليل أبوكرش لـ ارم نيوز أن الانقسامات لم تنشأ بسبب الحرب الحالية، لكنها تكشفها بشكل أسرع، موضحًا أن اليميني الحاكم يفضل استمرار الحرب حتى على حساب حياة الرهائن، مع إفشال جهود الوساطة والقطرية. وأكد أبوكرش أن التظاهرات الأسبوعية أو اليومية لعائلات الرهائن ما تزال ضعيفة وغير مؤثرة على الحكومة وائتلافها، كما أن ضعيفة ومفتقرة لبرنامج بديل.