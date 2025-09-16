Advertisement

عربي-دولي

الانقسام الإسرائيلي يتفاقم مع استمرار الحرب على غزة

Lebanon 24
16-09-2025 | 16:00
بينما يواصل قادة إسرائيل مناقشة توسيع العمليات العسكرية في غزة، يظهر الانقسام الداخلي في المجتمع الإسرائيلي بوضوح، وفق تقرير المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).
وفي تموز الماضي، تجمّع أقارب بعض الرهائن أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس، حاملين صور أحبّتهم ومطالبين بوقف الحرب عبر صفقة تبادل. هؤلاء يرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطيل أمد الصراع لأهداف سياسية، مستندًا إلى دعم وزراء قوميين متشددين يهددون بإسقاط حكومته إذا تم التوصل لاتفاق مع حركة حماس.

وعلى المستوى الدولي، تتزايد عزلة إسرائيل وسط اتهامات بارتكاب جرائم حرب وتصاعد أزمة المجاعة في غزة، فيما بدأت بعض الحكومات الغربية بالتشكيك بموقف تل أبيب، ولوّحت بعقوبات أو اعتراف بالدولة الفلسطينية، ما تعتبره إسرائيل تهديدًا مباشرًا لمكانتها.

ويشير التقرير إلى الانقسام الواضح داخل إسرائيل، حيث تعتبر الأصوات المحافظة الانتقادات الدولية "عداء تاريخيًا"، بينما يرى الشباب الليبرالي تراجع صورة إسرائيل على الساحة الدولية. وأظهرت استطلاعات الرأي المحلية أن ثلثي الإسرائيليين يؤيدون صفقة مع حماس لوقف الحرب، مع انقسام واضح بين اليمين واليسار حول جدوى استمرار العمليات.

وأوضح الباحث خليل أبوكرش لـ ارم نيوز أن الانقسامات لم تنشأ بسبب الحرب الحالية، لكنها تكشفها بشكل أسرع، موضحًا أن التيار اليميني الحاكم يفضل استمرار الحرب حتى على حساب حياة الرهائن، مع إفشال جهود الوساطة المصرية والقطرية. وأكد أبوكرش أن التظاهرات الأسبوعية أو اليومية لعائلات الرهائن ما تزال ضعيفة وغير مؤثرة على الحكومة وائتلافها، كما أن المعارضة الإسرائيلية ضعيفة ومفتقرة لبرنامج بديل.
