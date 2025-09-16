27
عربي-دولي
الإمارات تجدد تضامنها الكامل مع قطر
Lebanon 24
16-09-2025
|
16:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
جدّدت
دولة الإمارات
تضامنها الكامل مع قطر وأدانت بشدّة الاعتداء
الإسرائيلي
الذي استهدفها، واصفةً إياه بأنه "سافر وجبان" وانتهاك صارخ لسيادة دولة عربية خليجية وعضو في
الأمم المتحدة
، وتصعيد خطير يهدد السلام والاستقرار الإقليميين.
وقال جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في
جنيف
، إن هذا الهجوم يمثّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهاكًا جسيماً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، بحسب وكالة أنباء
الإمارات
"وام".
جاء ذلك خلال
النقاش
العاجل الذي عقده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناءً على طلب منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول
الخليج العربية
.
وأكد المشرخ تضامن الإمارات التام مع قطر ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مشيرًا إلى أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار
دول مجلس التعاون الخليجي
، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثّل اعتداءً على منظومة الأمن
الخليجي
المشترك.
