الإمارات تجدد تضامنها الكامل مع قطر

وقال جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في ، إن هذا الهجوم يمثّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهاكًا جسيماً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، بحسب وكالة أنباء "وام".جاء ذلك خلال العاجل الذي عقده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناءً على طلب منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول .وأكد المشرخ تضامن الإمارات التام مع قطر ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مشيرًا إلى أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار ، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثّل اعتداءً على منظومة الأمن المشترك.