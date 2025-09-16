تقع على ساحل المتوسط.. هذا ما قالته موسكو عن محطة الضبعة النووية في مصر

Advertisement

أعلن الروسي، أليكسي أوفرشوك اليوم الأربعاء ان محطة الضبعة النووية مشروع بارز، مشيرا إلى ان معظم العاملين فيه من المصريين، حيث يجري توطين الصناعة في مصر.وأضاف أوفرشوك للصحفيين: "محطة الطاقة النووية في الضبعة مشروع بارز للغاية.. يعمل في الموقع 27 ألف شخص يوميا، معظمهم من المواطنين المصريين"، بحسب وكالة للأنباء.وأشار إلى أن "تسهل توطين الإنتاج في مصر، وفي الوقت نفسه، يتم تدريب الطلاب المصريين في المجالات المتعلقة بتشغيل محطة الطاقة النووية".وشدد على أهمية مشروعي الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية في مصر، قائلا: "لقد جئنا إلى هنا وننشئ بالفعل صناعة جديدة كليا في البلاد، كما نفعل دائماً عند بناء محطات الطاقة النووية".وكان وفد روسي برئاسة أوفرشوك قد وصل إلى ، الماضي، لإجراء محادثات مع الحكومة .وتعد محطة الضبعة أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل ، على بعد نحو 300 كيلومتر القاهرة.(سكاي نيوز)