27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تقع على ساحل المتوسط.. هذا ما قالته موسكو عن محطة الضبعة النووية في مصر
Lebanon 24
16-09-2025
|
23:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
نائب رئيس الوزراء
الروسي، أليكسي أوفرشوك اليوم الأربعاء ان محطة الضبعة النووية مشروع بارز، مشيرا إلى ان معظم العاملين فيه من المصريين، حيث يجري توطين الصناعة في مصر.
Advertisement
وأضاف أوفرشوك للصحفيين: "محطة الطاقة النووية في الضبعة مشروع بارز للغاية.. يعمل في الموقع 27 ألف شخص يوميا، معظمهم من المواطنين المصريين"، بحسب وكالة
سبوتنيك
للأنباء.
وأشار إلى أن
روسيا
"تسهل توطين الإنتاج في مصر، وفي الوقت نفسه، يتم تدريب الطلاب المصريين في المجالات المتعلقة بتشغيل محطة الطاقة النووية".
وشدد على أهمية مشروعي الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية في مصر، قائلا: "لقد جئنا إلى هنا وننشئ بالفعل صناعة جديدة كليا في البلاد، كما نفعل دائماً عند بناء محطات الطاقة النووية".
وكان وفد روسي برئاسة أوفرشوك قد وصل إلى
القاهرة
،
يوم الأحد
الماضي، لإجراء محادثات مع الحكومة
المصرية
.
وتعد محطة الضبعة أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل
البحر الأبيض المتوسط
، على بعد نحو 300 كيلومتر
شمال غرب
القاهرة.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
هذا آخر ما قاله ترامب عن موسكو وغزة
Lebanon 24
هذا آخر ما قاله ترامب عن موسكو وغزة
17/09/2025 10:29:15
17/09/2025 10:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن حرب غزة
Lebanon 24
هذا ما قالته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن حرب غزة
17/09/2025 10:29:15
17/09/2025 10:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته شقيقة كيم جونغ أون عن محادثات كوريا الشمالية وأميركا
Lebanon 24
هذا ما قالته شقيقة كيم جونغ أون عن محادثات كوريا الشمالية وأميركا
17/09/2025 10:29:15
17/09/2025 10:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مهرجانات الأرز الدولية...هذا ما قالته أيوب
Lebanon 24
عن مهرجانات الأرز الدولية...هذا ما قالته أيوب
17/09/2025 10:29:15
17/09/2025 10:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
البحر الأبيض المتوسط
نائب رئيس الوزراء
سكاي نيوز
نائب رئيس
يوم الأحد
شمال غرب
القاهرة
سبوتنيك
تابع
قد يعجبك أيضاً
نتنياهو يتوعد حماس بـ"تصعيد غير مسبوق"
Lebanon 24
نتنياهو يتوعد حماس بـ"تصعيد غير مسبوق"
03:06 | 2025-09-17
17/09/2025 03:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
احتجاجات واستنفار أمني.. ترامب في زيارة ثانية إلى بريطانيا
Lebanon 24
احتجاجات واستنفار أمني.. ترامب في زيارة ثانية إلى بريطانيا
02:32 | 2025-09-17
17/09/2025 02:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: إسقاط 8 مسيرات أوكرانية وضربات نوعية في زابوريجيا
Lebanon 24
روسيا: إسقاط 8 مسيرات أوكرانية وضربات نوعية في زابوريجيا
02:12 | 2025-09-17
17/09/2025 02:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالزي العسكري.. بوتين يُتابع مناورات "زاباد 2025" مع بيلاروسيا (فيديو)
Lebanon 24
بالزي العسكري.. بوتين يُتابع مناورات "زاباد 2025" مع بيلاروسيا (فيديو)
01:59 | 2025-09-17
17/09/2025 01:59:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالات إغاثة من غزة تحذر: العالم مطالب بالتحرك الفوري
Lebanon 24
وكالات إغاثة من غزة تحذر: العالم مطالب بالتحرك الفوري
01:47 | 2025-09-17
17/09/2025 01:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
03:43 | 2025-09-16
16/09/2025 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
09:30 | 2025-09-16
16/09/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
12:30 | 2025-09-16
16/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
09:00 | 2025-09-16
16/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
Lebanon 24
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
12:00 | 2025-09-16
16/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:06 | 2025-09-17
نتنياهو يتوعد حماس بـ"تصعيد غير مسبوق"
02:32 | 2025-09-17
احتجاجات واستنفار أمني.. ترامب في زيارة ثانية إلى بريطانيا
02:12 | 2025-09-17
روسيا: إسقاط 8 مسيرات أوكرانية وضربات نوعية في زابوريجيا
01:59 | 2025-09-17
بالزي العسكري.. بوتين يُتابع مناورات "زاباد 2025" مع بيلاروسيا (فيديو)
01:47 | 2025-09-17
وكالات إغاثة من غزة تحذر: العالم مطالب بالتحرك الفوري
01:40 | 2025-09-17
ميركل: ألمانيا وحدها لا تكفي للصمود في ظل التحديات العالمية
فيديو
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
17/09/2025 10:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
17/09/2025 10:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
17/09/2025 10:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24