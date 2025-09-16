Advertisement

عربي-دولي

المُحادثات تحرز تقدما.. إسرائيل قدمت لسوريا مقترحاً لاتفاقية أمنية جديدة هذا مضمونها

Lebanon 24
16-09-2025 | 23:47
قدمت تل أبيب إلى دمشق مقترحا تفصيليا لاتفاق أمني جديد، يتضمّن خريطة لمناطق مقترحة تمتد من جنوب غرب دمشق وصولًا إلى الحدود مع إسرائيل، وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين على المحادثات.
ومن المقرر أن يناقش وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، المقترح في لندن اليوم الأربعاء، بحضور المبعوث الأميركي توم باراك، الذي يتولى دور الوسيط بين الطرفين. وسيكون هذا اللقاء الثالث من نوعه ضمن اجتماعات ثلاثية بين إسرائيل وسوريا والولايات المتحدة.

كما أشارت المصادر إلى أن المحادثات تحرز تقدما، إلا أن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يبدو وشيكاً في هذه المرحلة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، كشف الأسبوع الماضي، أن دمشق تجري مفاوضات مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق تخرج بموجبه القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها عقب إسقاط النظام السابق. وقال الشرع في مقابلة مع التلفزيون الرسمي "نحن الآن في طور مفاوضات ونقاش".

كما أضاف أن إسرائيل "اعتبرت مع سقوط النظام أن سوريا خرجت من هذا الاتفاق"، في إشارة إلى اتفاق فضّ الاشتباك، وذلك "رغم أن دمشق أبدت من أول لحظة التزامها" به. وتابع: "الآن يجري التفاوض على الاتفاق الأمني حتى تعود إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل الثامن من ديسمبر".

فيما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أواخر آب الماضي إلى أن حكومته تجري اتصالات لجعل الجنوب السوري منطقة منزوعة السلاح.(العربية)
