المُحادثات تحرز تقدما.. إسرائيل قدمت لسوريا مقترحاً لاتفاقية أمنية جديدة هذا مضمونها

قدمت إلى مقترحا تفصيليا لاتفاق أمني جديد، يتضمّن خريطة لمناطق مقترحة تمتد من جنوب غرب دمشق وصولًا إلى الحدود مع ، وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين على المحادثات.ومن المقرر أن يناقش وزير الشؤون الاستراتيجية ، رون ديرمر، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، المقترح في اليوم الأربعاء، بحضور المبعوث الأميركي توم باراك، الذي يتولى دور الوسيط بين الطرفين. وسيكون هذا اللقاء الثالث من نوعه ضمن اجتماعات ثلاثية بين إسرائيل وسوريا والولايات المتحدة.كما أشارت المصادر إلى أن المحادثات تحرز تقدما، إلا أن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يبدو وشيكاً في هذه المرحلة.وكان الرئيس السوري أحمد ، كشف الأسبوع الماضي، أن دمشق تجري مفاوضات مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق تخرج بموجبه القوات من المناطق التي احتلتها عقب إسقاط النظام السابق. وقال الشرع في مقابلة مع التلفزيون الرسمي "نحن الآن في طور مفاوضات ونقاش".كما أضاف أن إسرائيل "اعتبرت مع سقوط النظام أن خرجت من هذا الاتفاق"، في إشارة إلى اتفاق فضّ الاشتباك، وذلك "رغم أن دمشق أبدت من أول لحظة التزامها" به. وتابع: "الآن يجري التفاوض على الاتفاق الأمني حتى تعود إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل الثامن من ديسمبر".فيما أشار أواخر آب الماضي إلى أن حكومته تجري اتصالات لجعل الجنوب السوري منطقة منزوعة السلاح.(العربية)