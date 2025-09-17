Advertisement

عربي-دولي

فيينا.. مقتل شخصين بإطلاق نار في مبنى سكني

Lebanon 24
17-09-2025 | 01:05
قتل شخصان على الأقل وأصيب آخران في حادث إطلاق للنار بمدينة فيينا مساء أمس الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء النمساوية "إيه بي إيه".
Advertisement

وذكرت الشرطة أن الضباط توجهوا إلى مبنى سكني في حي ليوبولدشتات بعد ورود تقارير عن خلاف داخل شقة.

 وعُثر داخل الشقة على امرأة، 44 عاما، مقتولة.

ووقع تبادل لإطلاق النار خارج المبنى مع مشتبه به تم العثور عليه لاحقا مقتولا في سيارته، بحسب الشرطة.

كما عثر على امرأة، 24 عاما، ورجل، 26 عاما، مصابين بجروح خطيرة داخل الشقة وتم نقلهما إلى المستشفى، وكانت حالة المرأة حرجة وتهدد حياتها.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24