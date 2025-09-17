فيينا.. مقتل شخصين بإطلاق نار في مبنى سكني

Advertisement

قتل شخصان على الأقل وأصيب آخران في حادث إطلاق للنار بمدينة فيينا مساء أمس الثلاثاء، حسب "إيه بي إيه".وذكرت الشرطة أن الضباط توجهوا إلى مبنى سكني في حي ليوبولدشتات بعد ورود تقارير عن خلاف داخل شقة.وعُثر داخل الشقة على امرأة، 44 عاما، مقتولة.ووقع خارج المبنى مع مشتبه به تم العثور عليه لاحقا مقتولا في سيارته، بحسب الشرطة.كما عثر على امرأة، 24 عاما، ورجل، 26 عاما، مصابين بجروح خطيرة داخل الشقة وتم نقلهما إلى المستشفى، وكانت حالة المرأة حرجة وتهدد حياتها.