27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فيينا.. مقتل شخصين بإطلاق نار في مبنى سكني
Lebanon 24
17-09-2025
|
01:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
قتل شخصان على الأقل وأصيب آخران في حادث إطلاق للنار بمدينة فيينا مساء أمس الثلاثاء، حسب
وكالة الأنباء النمساوية
"إيه بي إيه".
Advertisement
وذكرت الشرطة أن الضباط توجهوا إلى مبنى سكني في حي ليوبولدشتات بعد ورود تقارير عن خلاف داخل شقة.
وعُثر داخل الشقة على امرأة، 44 عاما، مقتولة.
ووقع
تبادل لإطلاق النار
خارج المبنى مع مشتبه به تم العثور عليه لاحقا مقتولا في سيارته، بحسب الشرطة.
كما عثر على امرأة، 24 عاما، ورجل، 26 عاما، مصابين بجروح خطيرة داخل الشقة وتم نقلهما إلى المستشفى، وكانت حالة المرأة حرجة وتهدد حياتها.
مواضيع ذات صلة
تسنيم: مقتل 6 أشخاص في انفجار ناجم عن غاز في مبنى سكني في إيران
Lebanon 24
تسنيم: مقتل 6 أشخاص في انفجار ناجم عن غاز في مبنى سكني في إيران
17/09/2025 10:30:17
17/09/2025 10:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل شرطي وإصابة 4 أشخاص بإطلاق نار داخل ناطحة سحاب في مانهاتن
Lebanon 24
مقتل شرطي وإصابة 4 أشخاص بإطلاق نار داخل ناطحة سحاب في مانهاتن
17/09/2025 10:30:17
17/09/2025 10:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة شخصين في طرابلس بإطلاق نار
Lebanon 24
إصابة شخصين في طرابلس بإطلاق نار
17/09/2025 10:30:17
17/09/2025 10:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف إسرائيلي على مبنى سكني بالحي النمساوي مقابل المستشفى الميداني الأردني غربي خان يونس
Lebanon 24
قصف إسرائيلي على مبنى سكني بالحي النمساوي مقابل المستشفى الميداني الأردني غربي خان يونس
17/09/2025 10:30:17
17/09/2025 10:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء النمساوية
تبادل لإطلاق النار
وكالة الأنباء
النمسا
ليه لا
تولا
تابع
قد يعجبك أيضاً
مع انتظار إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.. طهران تواصل تصدير النفط
Lebanon 24
مع انتظار إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.. طهران تواصل تصدير النفط
03:30 | 2025-09-17
17/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يتوعد حماس بـ"تصعيد غير مسبوق"
Lebanon 24
نتنياهو يتوعد حماس بـ"تصعيد غير مسبوق"
03:06 | 2025-09-17
17/09/2025 03:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
احتجاجات واستنفار أمني.. ترامب في زيارة ثانية إلى بريطانيا
Lebanon 24
احتجاجات واستنفار أمني.. ترامب في زيارة ثانية إلى بريطانيا
02:32 | 2025-09-17
17/09/2025 02:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: إسقاط 8 مسيرات أوكرانية وضربات نوعية في زابوريجيا
Lebanon 24
روسيا: إسقاط 8 مسيرات أوكرانية وضربات نوعية في زابوريجيا
02:12 | 2025-09-17
17/09/2025 02:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالزي العسكري.. بوتين يُتابع مناورات "زاباد 2025" مع بيلاروسيا (فيديو)
Lebanon 24
بالزي العسكري.. بوتين يُتابع مناورات "زاباد 2025" مع بيلاروسيا (فيديو)
01:59 | 2025-09-17
17/09/2025 01:59:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
03:43 | 2025-09-16
16/09/2025 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
09:30 | 2025-09-16
16/09/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
12:30 | 2025-09-16
16/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
09:00 | 2025-09-16
16/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
Lebanon 24
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
12:00 | 2025-09-16
16/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2025-09-17
مع انتظار إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.. طهران تواصل تصدير النفط
03:06 | 2025-09-17
نتنياهو يتوعد حماس بـ"تصعيد غير مسبوق"
02:32 | 2025-09-17
احتجاجات واستنفار أمني.. ترامب في زيارة ثانية إلى بريطانيا
02:12 | 2025-09-17
روسيا: إسقاط 8 مسيرات أوكرانية وضربات نوعية في زابوريجيا
01:59 | 2025-09-17
بالزي العسكري.. بوتين يُتابع مناورات "زاباد 2025" مع بيلاروسيا (فيديو)
01:47 | 2025-09-17
وكالات إغاثة من غزة تحذر: العالم مطالب بالتحرك الفوري
فيديو
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
17/09/2025 10:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
17/09/2025 10:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
17/09/2025 10:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24