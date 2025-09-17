ميركل: ألمانيا وحدها لا تكفي للصمود في ظل التحديات العالمية

Advertisement

أكدت المستشارة السابقة أن لا دولة أوروبية، حتى ، قادرة على الصمود بمفردها في ظل التحديات العالمية.جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة في نظمتها مؤسسة كونراد أديناور، تناولت مستقبل في ضوء معاهدة لشبونة. وقالت : "نحن جميعًا، حتى ألمانيا الكبرى اقتصاديًا، نقف وحيدين في ساحة مفتوحة. لذلك، أصبح دور الجماعي أكثر أهمية مما يُقدّر البعض."ودعت ميركل إلى مزيد من التضامن ، مشددة على أن القوة الحقيقية تكمن في الوحدة، لا في الانفراد.وفي الوقت نفسه، حذرت من مخاطر الإصلاحات غير المدروسة، داعية إلى الحفاظ على توازن دقيق بين المرونة والتنظيم، حتى لا يتحول الاتحاد إلى كيان معقد وغير قادر على اتخاذ القرار.وأشارت إلى عيب مؤسسي في معاهدة لشبونة يتمثل في صعوبة إدخال تعديلات جوهرية دون عقد مؤتمر شامل — وهو ما قد يُعيق التكيف مع المتغيرات السريعة.كما لفتت إلى خلل : ففي حين يمكن للبرلمان الأوروبي إقالة المفوضية عبر تصويت بسحب الثقة، لا يترتب على ذلك إجراء انتخابات جديدة — وهو ما اعتبرته "اختلالًا في التوازن"، لأن المساءلة السياسية الحقيقية تتطلب محاسبة الناخبين أيضًا.وختمت ميركل بتأكيد أن مستقبل أوروبا يتوقف على قدرتها على التوحد بذكاء، والإصلاح بحكمة — قبل أن تجد نفسها عاجزة أمام تحديات لا يمكن لدولة واحدة، مهما كانت قوتها، أن تواجهها بمفردها.