روسيا: إسقاط 8 مسيرات أوكرانية وضربات نوعية في زابوريجيا

Advertisement

أعلنت الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أنّ منظومات الدفاع الجوي التابعة لها نجحت خلال الليلة الماضية في اعتراض وإسقاط ثماني طائرات مسيّرة أوكرانية، في هجوم وصفته بالمعقّد والمتعدد المحاور.وجاء في بيان الوزارة أنّ "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة تعاملت بدقة مع أهداف جوية معادية، وأسقطت ثلاث فوق مقاطعة روستوف، وثلاث أخرى فوق بريانسك، إضافة إلى واحدة فوق فورونيج وأخرى فوق كورسك".وفي موازاة ذلك، كشف فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا التي تسيطر عليها ورئيس حركة "نحن مع روسيا"، أنّ القوات الروسية نفّذت ضربة مركّزة استهدفت معدات نقل عسكرية أوكرانية ثقيلة داخل مدينة زابوريجيا.وقال روغوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن الهجوم طال "حاويات مركبات شحن ضخمة، وقاعدة صيانة عسكرية، إضافة إلى موقع مصنع زابوروجيه للسيارات الذي كان يُستغل لأغراض عسكرية". وأكد أنّ القوات الروسية تمكّنت من كشف الأهداف المموّهة بفضل معلومات قدّمها السكان المحليون، مشيراً إلى أنّ العملية أصابت أيضاً مستودعاً عسكرياً داخل مبنى صالة ألعاب رياضية قديمة.من جهة أخرى، أفاد أندريه رايكوفيتش، حاكم منطقة كيروفوراد وسط ، بأنّ هجوماً شنته روسيا ليلاً باستخدام طائرات مسيّرة أدّى إلى انقطاع جزئي للكهرباء عن مركز المنطقة و44 تجمعاً سكانياً، إضافة إلى تعطيل جزئي لحركة السكك الحديدية.وأكد أوليكسي كوليبا، نائب رئيسة الوزراء ، أنّ الهجوم استهدف بنية تحتية للنقل عبر القطارات، من دون أن يحدد الموقع بدقة، في وقت تتزايد فيه الهجمات الروسية على مرافق الطاقة والنقل الحيوية بهدف شل القدرات الأوكرانية.