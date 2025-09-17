Advertisement

فلسطين في الأمم المتحدة.. لتحرك عاجل لإنهاء الإبادة

17-09-2025 | 03:35
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، حذر فيها من استمرار إسرائيل في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسط قصف مستمر وتجويع جماعي ونزوح قسري، بحسب وكالة "وفا".
وأشار منصور إلى أن حصيلة الضحايا بلغت نحو 65,000 شهيد وأكثر من 165,000 جريح، فضلاً عن إجبار 300,000 فلسطيني آخرين على الفرار من منازلهم دون ملاذ آمن.

كما أكّد أن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة أشار إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، مما يستدعي تحركًا عاجلًا لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين.

ودعا منصور المجتمع الدولي إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار، الإفراج عن الرهائن والسجناء، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة لضمان بقائهم على قيد الحياة.

وشدد على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، ووقف الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك اعتقال أكثر من 1500 فلسطيني خلال الأسبوع الماضي، ومواصلة هجمات المستوطنين اليومية، مؤكداً أن صمت المجتمع الدولي ليس خيارًا.

كما أشار إلى أن ما يجري في غزة منذ تشرين الأول 2023 يأتي ضمن سياق أطول من عقود الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري، مطالبًا بتحرك عاجل لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية، وفرض قيادة دولية حاسمة لمنع مزيد من الكوارث، وتنفيذ حل الدولتين
