فلسطين في الأمم المتحدة.. لتحرك عاجل لإنهاء الإبادة

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى ، الوزير منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى ورئيس ورئيس الجمعية العامة، حذر فيها من استمرار في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني في ، وسط قصف مستمر وتجويع جماعي ونزوح قسري، بحسب وكالة "وفا".وأشار منصور إلى أن حصيلة الضحايا بلغت نحو 65,000 وأكثر من 165,000 جريح، فضلاً عن إجبار 300,000 فلسطيني آخرين على الفرار من منازلهم دون ملاذ آمن.كما أكّد أن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة أشار إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق ، مما يستدعي تحركًا عاجلًا لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين.ودعا منصور إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار، الإفراج عن الرهائن والسجناء، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة لضمان بقائهم على قيد الحياة.وشدد على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء غير القانوني، ووقف الممارسات في الضفة الغربية، بما في ذلك اعتقال أكثر من 1500 فلسطيني خلال الأسبوع الماضي، ومواصلة هجمات المستوطنين اليومية، مؤكداً أن صمت المجتمع الدولي ليس خيارًا.كما أشار إلى أن ما يجري في غزة منذ تشرين الأول 2023 يأتي ضمن سياق أطول من عقود الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري، مطالبًا بتحرك عاجل لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية، وفرض قيادة دولية حاسمة لمنع مزيد من الكوارث، وتنفيذ حل الدولتين