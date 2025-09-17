28
عربي-دولي
كم عدد المدنيين الذين فروا من غزة بعد التصعيد الأخير؟
Lebanon 24
17-09-2025
|
03:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
اليوم الأربعاء أن تقديراته تشير إلى فرار نحو 400 ألف فلسطيني من مدينة غزة إلى مناطق أخرى داخل القطاع، في ظل الاستعدادات لشن هجوم واسع على مواقع حركة
حماس
، بحسب صحيفة تايمز أوف
إسرائيل
.
وذكر الجيش أن المدينة كانت تضم قبل التصعيد الأخير نحو مليون فلسطيني، لكن الأوامر الصادرة للمدنيين بالإخلاء الفوري إلى "منطقة إنسانية" في جنوب القطاع دفعت عشرات الآلاف يوميًا إلى النزوح، متجاوزة توقعات
الأمم المتحدة
.
وأشار البيان إلى أن طريق الرشيد الساحلي يشهد ازدحامًا كبيرًا بسبب تزايد أعداد المهجرين، ما دفع الجيش إلى فتح طريق إخلاء إضافي عبر
طريق صلاح الدين
–
الطريق السريع
الرئيسي
بين شمال وجنوب القطاع – من الساعة 12 ظهر اليوم وحتى الساعة 12 ظهر الجمعة، لتسهيل حركة الفارين وتقليل المخاطر على المدنيين. (ارم نيوز)
