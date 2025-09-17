كم عدد المدنيين الذين فروا من غزة بعد التصعيد الأخير؟

Advertisement

أعلن الجيش اليوم الأربعاء أن تقديراته تشير إلى فرار نحو 400 ألف فلسطيني من مدينة غزة إلى مناطق أخرى داخل القطاع، في ظل الاستعدادات لشن هجوم واسع على مواقع حركة ، بحسب صحيفة تايمز أوف .وذكر الجيش أن المدينة كانت تضم قبل التصعيد الأخير نحو مليون فلسطيني، لكن الأوامر الصادرة للمدنيين بالإخلاء الفوري إلى "منطقة إنسانية" في جنوب القطاع دفعت عشرات الآلاف يوميًا إلى النزوح، متجاوزة توقعات .وأشار البيان إلى أن طريق الرشيد الساحلي يشهد ازدحامًا كبيرًا بسبب تزايد أعداد المهجرين، ما دفع الجيش إلى فتح طريق إخلاء إضافي عبر – بين شمال وجنوب القطاع – من الساعة 12 ظهر اليوم وحتى الساعة 12 ظهر الجمعة، لتسهيل حركة الفارين وتقليل المخاطر على المدنيين. (ارم نيوز)