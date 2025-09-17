مُدان بالتجسس لإسرائيل.. إيران تنفّذ حكم الإعدام بحق أحد الأشخاص

Advertisement

قامت اليوم الأربعاء بتنفيذ حكم الإعدام بحق شخص مدان بالتجسس لحساب الاستخبارات .وقال موقع "ميزان أونلاين"، التابع للسلطة القضائية، إن "بابك شهبازي.. أعدم شنقا هذا الصباح بعد إتمام المسار القضائي وتثبيت الحكم الصادر بحقه من قبل ".وأفاد ميزان بأن شهبازي دين بتهمتي "الحرابة" و"الإفساد في الأرض"، من دون أن يوضح متى تمّ توقيفه.وأشار الى أن المدان شارك في تصميم وتركيب أنظمة تبريد صناعية لشركات مرتبطة بأجهزة عسكرية وأمنية وفي مجال الاتصالات، موضحا أن ذلك أتاح له "توفير معلومات إلى جهاز الاستخبارات الخارجي ’الموساد‘ لقاء المال والإقامة في بلد أجنبي".وعقب الحرب التي بدأتها في حزيران الماضي، تعهدت إيران تسريع الإجراءات القضائية لمعاقبة المتعاونين مع الدولة .ونفذت السلطات خلال الأشهر الماضية عمليات إعدام طالت عددا من الأشخاص المدانين بالتجسس لحساب إسرائيل.(سكاي نيوز)