عربي-دولي
مُدان بالتجسس لإسرائيل.. إيران تنفّذ حكم الإعدام بحق أحد الأشخاص
Lebanon 24
17-09-2025
|
04:04
A-
A+
قامت
إيران
اليوم الأربعاء بتنفيذ حكم الإعدام بحق شخص مدان بالتجسس لحساب الاستخبارات
الإسرائيلية
.
وقال موقع "ميزان أونلاين"، التابع للسلطة القضائية، إن "بابك شهبازي.. أعدم شنقا هذا الصباح بعد إتمام المسار القضائي وتثبيت الحكم الصادر بحقه من قبل
المحكمة العليا
".
وأفاد ميزان بأن شهبازي دين بتهمتي "الحرابة" و"الإفساد في الأرض"، من دون أن يوضح متى تمّ توقيفه.
وأشار الى أن المدان شارك في تصميم وتركيب أنظمة تبريد صناعية لشركات مرتبطة بأجهزة عسكرية وأمنية وفي مجال الاتصالات، موضحا أن ذلك أتاح له "توفير معلومات إلى جهاز الاستخبارات الخارجي
الإسرائيلي
’الموساد‘ لقاء المال والإقامة في بلد أجنبي".
وعقب الحرب التي بدأتها
إسرائيل
في حزيران الماضي، تعهدت إيران تسريع الإجراءات القضائية لمعاقبة المتعاونين مع الدولة
العبرية
.
ونفذت السلطات خلال الأشهر الماضية عمليات إعدام طالت عددا من الأشخاص المدانين بالتجسس لحساب إسرائيل.(سكاي نيوز)
