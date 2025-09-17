Advertisement

هل سيلتقي الشرع مع نتنياهو؟ إقرأوا آخر تقرير

17-09-2025 | 05:14
تقترب سوريا وإسرائيل من اتفاق أمني واضح المعالم برعاية الولايات المتحدة، بعد أن بدأت دمشق بسحب أسلحتها الثقيلة من جنوب البلاد، في خطوة تُعد استجابة لمطالب تل أبيب بتحويل المنطقة إلى منزوعة السلاح.
وفي السياق، توقع الباحث السياسي أشرف أبو الهول عقد لقاء تاريخي بين الشرع ونتانياهو، برعاية الولايات المتحدة وبحضور الرئيس دونالد ترامب، لتوقيع الاتفاق الأمني الجديد بين سوريا وإسرائيل، الذي سيحل محل اتفاقية "فك الاشتباك" الموقعة بعد حرب السادس من تشرين الأول عام 1973.

وفي حديث عبر موقع "24" الإماراتي، أوضح أبو الهول أن هذا الاتفاق سينص على انسحاب إسرائيل من المناطق السورية التي تمت السيطرة عليها بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مقابل احتفاظ إسرائيل بهضبة الجولان السورية المحتلة. 


وأشار الخبير السياسي إلى أنه من المتوقع أن تشهد العاصمة الأذرية باكو لقاءات دبلوماسية مكثفة بين مسؤولين من إسرائيل وسوريا لوضع بنود الاتفاق الأمني المحتمل توقيعه نهاية الشهر الجاري.


وفي ما يخص تأثير ذلك على الخريطة الأمنية في المنطقة، قال أبو الهول إن الخريطة الأمنية في المنطقة مترهلة بالفعل وتحتاج لمزيد من الترميم في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة ومن قبلها حرب لبنان وكذلك إيران وإسرائيل.


وكان مسؤول سوري أعلن مساء أمس أن القوات السورية سحبت سلاحها الثقيل من الجنوب السوري، موضحاً أنَّ العملية "بدأت منذ شهرين"، أي عقب العنف التي شهدته السويداء، واستهدفت فيه إسرائيل مقرات رسمية في دمشق، وآليات للقوات الحكومية بعد انتشارها في المحافظة، ذات الغالبية الدرزية.
 

كذلك، أكد مصدر دبلوماسي في دمشق، أن سحب السلاح الثقيل يبدأ من جنوب البلاد وصولاً إلى نحو 10 كلم جنوب دمشق. (24)
