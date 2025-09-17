البابا لاوون الرابع عشر يندد بإجبار سكان غزة على النزوح

Advertisement

أعرب البابا عن تضامنه مع سكان ، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يجبر "مرة أخرى" على النزوح ويعيش في "ظروف غير مقبولة".وعبر البابا بعد المقابلة العامة الأربعاء "عن قربي العميق من الشعب الفلسطيني في غزّة، الذي لا يزال يعيش في الخوف ويكافح للبقاء في ظروف غير مقبولة، مُجبَرا بالقوة على النزوح - مرّة أخرى - عن أرضه".