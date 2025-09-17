28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
البابا لاوون الرابع عشر يندد بإجبار سكان غزة على النزوح
Lebanon 24
17-09-2025
|
06:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب البابا
لاوون
الرابع عشر
عن تضامنه مع سكان
قطاع غزة
، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يجبر "مرة أخرى" على النزوح ويعيش في "ظروف غير مقبولة".
Advertisement
وعبر البابا بعد المقابلة العامة الأربعاء "عن قربي العميق من الشعب الفلسطيني في غزّة، الذي لا يزال يعيش في الخوف ويكافح للبقاء في ظروف غير مقبولة، مُجبَرا بالقوة على النزوح - مرّة أخرى - عن أرضه".
وجدد البابا النداء "من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإيجاد حلّ دبلوماسيّ تفاوضيّ، واحترام كامل للقانون الإنسانيّ الدوليّ".
ومضى قائلاً: "أدعو الجميع إلى الاتحاد معي بالصلاة، لكي يشرق سريعاً فجر سلام وعدالة". (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
تعليق لـ البابا لاوون الرابع عشر بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
Lebanon 24
تعليق لـ البابا لاوون الرابع عشر بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
17/09/2025 20:02:16
17/09/2025 20:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر عن الضربات الإسرائيلية على قطر: الوضع برمّته خطير للغاية
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر عن الضربات الإسرائيلية على قطر: الوضع برمّته خطير للغاية
17/09/2025 20:02:16
17/09/2025 20:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يدعو إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يدعو إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات
17/09/2025 20:02:16
17/09/2025 20:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في لبنان في هذا الموعد
17/09/2025 20:02:16
17/09/2025 20:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابع عشر
سكاي نيوز
سكان غزة
سكاي نيو
دبلوماسي
قطاع غزة
فلسطين
لاوون
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الإنتحار" يهدّد إسرائيل.. خفايا كثيرة في دراسة
Lebanon 24
"الإنتحار" يهدّد إسرائيل.. خفايا كثيرة في دراسة
13:00 | 2025-09-17
17/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب... بريطانيا تلغي تحليق مقاتلات "إف 35" خلال زيارة ترامب
Lebanon 24
لهذا السبب... بريطانيا تلغي تحليق مقاتلات "إف 35" خلال زيارة ترامب
12:53 | 2025-09-17
17/09/2025 12:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تؤكد ضرورة التنفيذ السريع لخارطة طريق السويداء
Lebanon 24
فرنسا تؤكد ضرورة التنفيذ السريع لخارطة طريق السويداء
12:48 | 2025-09-17
17/09/2025 12:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا أمام خطر إسرائيليّ.. صحيفة فرنسية تتحدّث
Lebanon 24
تركيا أمام خطر إسرائيليّ.. صحيفة فرنسية تتحدّث
12:00 | 2025-09-17
17/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر على طريق دمشق ـ السويداء... ماذا يجري؟
Lebanon 24
توتر على طريق دمشق ـ السويداء... ماذا يجري؟
11:26 | 2025-09-17
17/09/2025 11:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
10:01 | 2025-09-17
17/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
09:01 | 2025-09-17
17/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:10 | 2025-09-17
17/09/2025 05:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
طرد سوريّ من هذه البلدة... إليكم ما فعله بفتيات
Lebanon 24
طرد سوريّ من هذه البلدة... إليكم ما فعله بفتيات
08:03 | 2025-09-17
17/09/2025 08:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
08:29 | 2025-09-17
17/09/2025 08:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2025-09-17
"الإنتحار" يهدّد إسرائيل.. خفايا كثيرة في دراسة
12:53 | 2025-09-17
لهذا السبب... بريطانيا تلغي تحليق مقاتلات "إف 35" خلال زيارة ترامب
12:48 | 2025-09-17
فرنسا تؤكد ضرورة التنفيذ السريع لخارطة طريق السويداء
12:00 | 2025-09-17
تركيا أمام خطر إسرائيليّ.. صحيفة فرنسية تتحدّث
11:26 | 2025-09-17
توتر على طريق دمشق ـ السويداء... ماذا يجري؟
11:11 | 2025-09-17
مصرع أكثر من 50 مهاجراً سودانياً في غرق قارب قبالة ليبيا
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
17/09/2025 20:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
17/09/2025 20:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
17/09/2025 20:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24