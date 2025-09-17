Advertisement

عربي-دولي

البابا لاوون الرابع عشر يندد بإجبار سكان غزة على النزوح

Lebanon 24
17-09-2025 | 06:16
أعرب البابا لاوون الرابع عشر عن تضامنه مع سكان قطاع غزة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يجبر "مرة أخرى" على النزوح ويعيش في "ظروف غير مقبولة".
وعبر البابا بعد المقابلة العامة الأربعاء "عن قربي العميق من الشعب الفلسطيني في غزّة، الذي لا يزال يعيش في الخوف ويكافح للبقاء في ظروف غير مقبولة، مُجبَرا بالقوة على النزوح - مرّة أخرى - عن أرضه".
 
وجدد البابا النداء "من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإيجاد حلّ دبلوماسيّ تفاوضيّ، واحترام كامل للقانون الإنسانيّ الدوليّ".

ومضى قائلاً: "أدعو الجميع إلى الاتحاد معي بالصلاة، لكي يشرق سريعاً فجر سلام وعدالة". (سكاي نيوز عربية) 
