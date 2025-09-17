الكرملين: العقوبات الأوروبية لن تؤثر على روسيا

Advertisement

علق على خطط لتسريع التخلص من الطاقة الروسية، وأك "أن لن تتأثر بالعقوبات".وأشار الكرملين إلى "أن روسيا تدعم باستمرار فكرة إصلاح وتكييفه مع حقائق العصر الجديد".اضاف: روسيا وشركاؤها يدعون لدور "محوري للأمم المتحدة" في نظام العلاقات الدولية,وتابع "أن لا يوجد فهم للتوقيت المحتمل لمحادثة جديدة أو اجتماع شخصي بين وترامب في الوقت الحالي". (سكاي نيوز)