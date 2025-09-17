Advertisement

عربي-دولي

الكرملين: العقوبات الأوروبية لن تؤثر على روسيا

Lebanon 24
17-09-2025 | 06:20
A-
A+
Doc-P-1418140-638937120742095278.jpg
Doc-P-1418140-638937120742095278.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علق الكرملين على خطط الاتحاد الأوروبي لتسريع التخلص من الطاقة الروسية، وأك "أن روسيا لن تتأثر بالعقوبات".
Advertisement
وأشار الكرملين إلى "أن روسيا تدعم باستمرار فكرة إصلاح مجلس الأمن الدولي وتكييفه مع حقائق العصر الجديد".
اضاف: روسيا وشركاؤها يدعون لدور "محوري للأمم المتحدة" في نظام العلاقات الدولية,
وتابع "أن لا يوجد فهم للتوقيت المحتمل لمحادثة جديدة أو اجتماع شخصي بين بوتين وترامب في الوقت الحالي". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مصادر في الكرملين: بوتين يعتقد أن لا تأثير لأي عقوبات جديدة على موسكو
lebanon 24
17/09/2025 20:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: تم توسيع قائمة المسؤولين الأوروبيين الممنوعين من دخول روسيا ردا على العقوبات الأوروبية
lebanon 24
17/09/2025 20:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: علينا زيادة العقوبات على روسيا
lebanon 24
17/09/2025 20:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: نعمل على عقوبات جديدة على روسيا
lebanon 24
17/09/2025 20:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن الدولي

الاتحاد الأوروبي

مجلس الأمن

سكاي نيوز

العقوبات

الكرملين

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-09-17
12:53 | 2025-09-17
12:48 | 2025-09-17
12:00 | 2025-09-17
11:26 | 2025-09-17
11:11 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24