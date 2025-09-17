Advertisement

عربي-دولي

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل: جهّزوا أنفسكم

Lebanon 24
17-09-2025 | 07:04
في الذكرى الـ70 لـ"ديزني لاند"، أطلّ الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في فيديو ترويجيّ جديد لبرنامج تلفزيونيّ، قال فيه دوك ساسكس "جهّزوا أنفسكم، ستُذهلون".
ويُعرض البرنامج بعنوان "أسعد قصة على وجه الأرض: 70 عامًا من ديزني لاند"، على قناة "abc news"، ويُشارك فيه هاري وميغان إلى جانب نخبة من المشاهير، لاستعراض أجمل ذكرياتهم في الحديقة الترفيهية. (ارم نيوز)
