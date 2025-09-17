الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل: جهّزوا أنفسكم

في الذكرى الـ70 لـ" "، أطلّ الأمير هاري وزوجته في فيديو ترويجيّ جديد لبرنامج تلفزيونيّ، قال فيه دوك ساسكس "جهّزوا أنفسكم، ستُذهلون".

Advertisement

ويُعرض البرنامج بعنوان " قصة على وجه الأرض: 70 عامًا من لاند"، على قناة " "، ويُشارك فيه إلى جانب نخبة من المشاهير، لاستعراض أجمل ذكرياتهم في الحديقة الترفيهية. (ارم نيوز)