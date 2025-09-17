Advertisement

عربي-دولي

خصّصت ملايين الدولارات... هكذا تستعدّ دولة أوروبيّة للحرب

Lebanon 24
17-09-2025 | 07:23
أعلن وزير الزراعة السويدي بيتر كولغرين، أنّ بلاده ستبدأ تخزين احتياطيات من الحبوب والموارد الزراعية، تحسباً لحدوث حرب أو أزمة.
وأكّد كولغرين أنّ "الغذاء والماء الصالح للشرب يُعدّان عنصرين حيويين لبقاء السكان في حالات الطوارئ أو النزاعات المسلحة".
 
 
وكشف أنّ السويد ستسثمر حوالي 650 مليون دولار، بين عاميّ 2026 و2028 لهذا الغرض، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج الفعلي لإنشاء الاحتياطيات ابتداءً من العام المقبل. (روسيا اليوم)
 
 
 
