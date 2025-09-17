صحيفة بريطانيّة عن رؤية نتنياهو: هؤلاء قاتلوا بشراسة لكن خسارتهم كانت كارثيّة



Advertisement

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "هذه الرؤية، التي تحثّ على أن تصبح إسرائيل "إسبرطة عظمى في "، تقوم على مجتمع أكثر عسكرةً، واكتفاء ذاتي جزئي، مع خيارات تجارية محدودة واعتماد متزايد على الإنتاج المحلي". ذكر موقع "الميادين"، أنّ صحيفة "الغارديان" قالت إنّ "الرؤية الاقتصادية التي طرحها رئيس الحكومة الإسرائيليّة ، تضع أمام مستقبل من العزلة الاقتصادية المتزايدة".وأشارت الصحيفة إلى أنّ "هذه الرؤية، التي تحثّ على أن تصبح إسرائيل "إسبرطة عظمى في "، تقوم على مجتمع أكثر عسكرةً، واكتفاء ذاتي جزئي، مع خيارات تجارية محدودة واعتماد متزايد على الإنتاج المحلي".

ولفتت إلى أنّ "أسهم بورصة انخفضت فوراً بعد خطاب ، الذي قدّم فيه هذا الطرح، مع انخفاض الشيكل مقابل الدولار".

وقالت الصحيفة البريطانيّة: "من كانوا في قاعات التداول، ممن يعرفون تاريخهم العريق، تذكّروا أنّ الإسبرطيين قاتلوا بشراسة، لكنهم خسروا خسارةً كارثية".