عربي-دولي

صحيفة بريطانيّة عن رؤية نتنياهو: هؤلاء قاتلوا بشراسة لكن خسارتهم كانت كارثيّة

Lebanon 24
17-09-2025 | 08:00
ذكر موقع "الميادين"، أنّ صحيفة "الغارديان" البريطانية قالت إنّ "الرؤية الاقتصادية التي طرحها رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، تضع إسرائيل أمام مستقبل من العزلة الاقتصادية المتزايدة".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ "هذه الرؤية، التي تحثّ على أن تصبح إسرائيل "إسبرطة عظمى في الشرق الأوسط"، تقوم على مجتمع أكثر عسكرةً، واكتفاء ذاتي جزئي، مع خيارات تجارية محدودة واعتماد متزايد على الإنتاج المحلي".
 
ولفتت إلى أنّ "أسهم بورصة تل أبيب انخفضت فوراً بعد خطاب نتنياهو، الذي قدّم فيه هذا الطرح، مع انخفاض الشيكل مقابل الدولار".
وقالت الصحيفة البريطانيّة: "من كانوا في قاعات التداول، ممن يعرفون تاريخهم العريق، تذكّروا أنّ الإسبرطيين قاتلوا بشراسة، لكنهم خسروا خسارةً كارثية".
 
 
 
