برلين تؤكد: الكرة بملعب طهران

وجاءت المحادثة في وقت تواجه فيه خطر إعادة فرض الدولية عليها بموجب "آلية الزناد" ما لم تقدم خطوات ملموسة لطمأنة بشأن برنامجها . أجرى وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيرهم عباس عراقجي في إطار الجهود الأوروبية الرامية لاحتواء الأزمة النووية مع طهران.وجاءت المحادثة في وقت تواجه فيه خطر إعادة فرض الدولية عليها بموجب "آلية الزناد" ما لم تقدم خطوات ملموسة لطمأنة بشأن برنامجها .

وبينما أكدت برلين أن " ما زالت في ملعب إيران"، شددت القوى الأوروبية على أن تمديد العمل بآلية الزناد يظل ممكنا إذا استوفت طهران الشروط المطلوبة، في حين دعت إيران شركاءها إلى اتباع "نهج إيجابي وحسن النية".

وقال ناطق باسم الخارجية ، إن عرض القوى الأوروبية الثلاث "بحث تمديد مؤقت لآلية الزناد (سناب باك) إذا استوفت إيران شروطا معيّنة ما زالت مطروحة"، لكنه أضاف "في هذه المرحلة، لم تكن الخطوات التي اتّخذتها إيران كافية".

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن الاتصال هدف إلى مناقشة العودة الوشيكة لعقوبات بموجب إجراء تتبناه هذه الدول وإعادة تأكيد الشروط التي حددتها تلك الدول لطهران حتى يتسنى إرجاء العقوبات. (العربية)