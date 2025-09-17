Advertisement

عربي-دولي

مصرع أكثر من 50 مهاجراً سودانياً في غرق قارب قبالة ليبيا

Lebanon 24
17-09-2025
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، أنّ ما لا يقل عن 50 مهاجراً سودانياً قضوا غرقاً الأحد، إثر حادثة انقلاب قارب قبالة سواحل طبرق شرق ليبيا، في حين جرى إنقاذ 24 آخرين.
وقال مصدر بالمنظمة الدولية للهجرة "وقع الحادث المأساوي عندما اندلع حريق في قارب مطاطي كان يقل 75 لاجئا سودانيا"، وفقا لوكالة فرانس برس.


وأضاف المصدر أن "50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم"، وبين الضحايا نساء وأطفال.

وكالة فرانس برس

منظمة الدول

سوداني

ليبيا

