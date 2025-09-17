27
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مصرع أكثر من 50 مهاجراً سودانياً في غرق قارب قبالة ليبيا
Lebanon 24
17-09-2025
|
11:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، أنّ ما لا يقل عن 50 مهاجراً سودانياً قضوا غرقاً الأحد، إثر حادثة انقلاب قارب قبالة سواحل طبرق شرق
ليبيا
، في حين جرى إنقاذ 24 آخرين.
Advertisement
وقال مصدر بالمنظمة الدولية للهجرة "وقع الحادث المأساوي عندما اندلع حريق في قارب مطاطي كان يقل 75 لاجئا سودانيا"، وفقا لوكالة فرانس برس.
وأضاف المصدر أن "50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم"، وبين الضحايا نساء وأطفال.
مواضيع ذات صلة
رويترز: مصرع 25 مهاجرا وفقدان آخرين في غرق قارب قبالة سواحل اليمن
Lebanon 24
رويترز: مصرع 25 مهاجرا وفقدان آخرين في غرق قارب قبالة سواحل اليمن
18/09/2025 04:45:01
18/09/2025 04:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أ.ف.ب عن مصادر أمنية: مصرع 27 مهاجرا وفقدان العشرات إثر غرق مركب قبالة اليمن
Lebanon 24
أ.ف.ب عن مصادر أمنية: مصرع 27 مهاجرا وفقدان العشرات إثر غرق مركب قبالة اليمن
18/09/2025 04:45:01
18/09/2025 04:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
49 قتيلا على الأقل و100 مفقود إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل نواكشوط
Lebanon 24
49 قتيلا على الأقل و100 مفقود إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل نواكشوط
18/09/2025 04:45:01
18/09/2025 04:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: ارتفاع عدد القتلى جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن إلى 54
Lebanon 24
رويترز: ارتفاع عدد القتلى جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن إلى 54
18/09/2025 04:45:01
18/09/2025 04:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة فرانس برس
منظمة الدول
سوداني
ليبيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشأن المحادثات الأمنية مع إسرائيل... هذا ما كشفه الشرع
Lebanon 24
بشأن المحادثات الأمنية مع إسرائيل... هذا ما كشفه الشرع
16:57 | 2025-09-17
17/09/2025 04:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تصريح... هذا ما أعلنه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
Lebanon 24
آخر تصريح... هذا ما أعلنه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
16:28 | 2025-09-17
17/09/2025 04:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تنقل 119 مريضًا ومصابًا من غزة ضمن عملية إخلاء طبية عاجلة
Lebanon 24
الإمارات تنقل 119 مريضًا ومصابًا من غزة ضمن عملية إخلاء طبية عاجلة
15:40 | 2025-09-17
17/09/2025 03:40:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة... زيلينسكي يكشف تكلفة الحرب على أوكرانيا خلال عام واحد
Lebanon 24
مفاجأة... زيلينسكي يكشف تكلفة الحرب على أوكرانيا خلال عام واحد
15:14 | 2025-09-17
17/09/2025 03:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك
Lebanon 24
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك
14:41 | 2025-09-17
17/09/2025 02:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
10:01 | 2025-09-17
17/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
09:01 | 2025-09-17
17/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:10 | 2025-09-17
17/09/2025 05:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
08:29 | 2025-09-17
17/09/2025 08:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2025-09-17
بشأن المحادثات الأمنية مع إسرائيل... هذا ما كشفه الشرع
16:28 | 2025-09-17
آخر تصريح... هذا ما أعلنه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
15:40 | 2025-09-17
الإمارات تنقل 119 مريضًا ومصابًا من غزة ضمن عملية إخلاء طبية عاجلة
15:14 | 2025-09-17
مفاجأة... زيلينسكي يكشف تكلفة الحرب على أوكرانيا خلال عام واحد
14:41 | 2025-09-17
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك
14:28 | 2025-09-17
ويتكوف يلتقي ديرمر في لندن لمناقشة استئناف مفاوضات غزة
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 04:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 04:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 04:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24