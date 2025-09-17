مصرع أكثر من 50 مهاجراً سودانياً في غرق قارب قبالة ليبيا

Advertisement

وقال مصدر بالمنظمة الدولية للهجرة "وقع الحادث المأساوي عندما اندلع حريق في قارب مطاطي كان يقل 75 لاجئا سودانيا"، وفقا لوكالة فرانس برس.وأضاف المصدر أن "50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم"، وبين الضحايا نساء وأطفال.