Advertisement

عربي-دولي

توتر على طريق دمشق ـ السويداء... ماذا يجري؟

Lebanon 24
17-09-2025 | 11:26
A-
A+
Doc-P-1418231-638937306218000928.webp
Doc-P-1418231-638937306218000928.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طريق دمشق–السويداء شهد توتراً، إثر قيام عناصر حاجز العدلية بمنع أبناء عشائر البدو المهجّرين من قراهم من الدخول إلى العاصمة دمشق.
Advertisement


وردّاً على ذلك، قام أبناء العشائر بقطع الطريق الواصل بين السويداء ودمشق، مطالبين بتأمينه وإرجاعهم إلى منازلهم بعد تهجيرهم قسراً.
مواضيع ذات صلة
قافلة مساعدات إنسانية وتجارية تتجه إلى السويداء عبر طريق دمشق السويداء (التلفزيون السوري)
lebanon 24
18/09/2025 04:45:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. ماذا يجري على طريق ضهر البيدر؟
lebanon 24
18/09/2025 04:45:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري على طريق الجنوب؟
lebanon 24
18/09/2025 04:45:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش ينتشر.. ماذا يجري على طريق مغدوشة؟ (فيديو)
lebanon 24
18/09/2025 04:45:07 Lebanon 24 Lebanon 24

المرصد السوري

طريق دمشق

السويداء

السويدا

السويد

دمشق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-09-17
16:28 | 2025-09-17
15:40 | 2025-09-17
15:14 | 2025-09-17
14:41 | 2025-09-17
14:28 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24