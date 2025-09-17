Advertisement

عربي-دولي

فرنسا تؤكد ضرورة التنفيذ السريع لخارطة طريق السويداء

Lebanon 24
17-09-2025 | 12:48
رحّبت الخارجية الفرنسية بإعلان دمشق عن وضع خارطة طريق واضحة للعمل، تدعم العدالة، وتعتمد على بناء الثقة وتعزيز الصلح المجتمعي في محافظة السويداء، التي شهدت في تموز الماضي اشتباكات دامية.
وشددت في بيان على أن خارطة الطريق بشأن السويداء تعدّ مرحلة أولى مشجعة لخفض دائم للتصعيد.

وأكّدت على وجوب تنفيذ خريطة الطريق سريعاً على أرض الواقع، مع حماية السكان المدنيين دون تمييز.

كذلك دعت باريس "إلى مواصلة الحوار من أجل التطبيق السريع"، لافتة إلى ضرورة الحفاظ على الأمن، وعلى وحدة الأراضي السورية، وحماية السكان المدنيين دون أي تمييز، وتوجيه كل الجهود الدبلوماسية لأجل ذلك.
خارطة الطريق

الفرنسية

دبلوماسي

السويداء

السورية

السويد

على بن

فرنسا

