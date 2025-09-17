فرنسا تؤكد ضرورة التنفيذ السريع لخارطة طريق السويداء

Advertisement

رحّبت الخارجية بإعلان عن وضع خارطة طريق واضحة للعمل، تدعم العدالة، وتعتمد على بناء الثقة وتعزيز المجتمعي في محافظة ، التي شهدت في الماضي اشتباكات دامية.وشددت في بيان على أن بشأن السويداء تعدّ مرحلة أولى مشجعة لخفض دائم للتصعيد.وأكّدت على وجوب تنفيذ خريطة الطريق سريعاً على أرض الواقع، مع حماية السكان المدنيين دون تمييز.كذلك دعت "إلى مواصلة الحوار من أجل التطبيق السريع"، لافتة إلى ضرورة الحفاظ على الأمن، وعلى وحدة الأراضي ، وحماية السكان المدنيين دون أي تمييز، وتوجيه كل الجهود الدبلوماسية لأجل ذلك.