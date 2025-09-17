27
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فرنسا تؤكد ضرورة التنفيذ السريع لخارطة طريق السويداء
Lebanon 24
17-09-2025
|
12:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحّبت الخارجية
الفرنسية
بإعلان
دمشق
عن وضع خارطة طريق واضحة للعمل، تدعم العدالة، وتعتمد على بناء الثقة وتعزيز
الصلح
المجتمعي في محافظة
السويداء
، التي شهدت في
تموز
الماضي اشتباكات دامية.
Advertisement
وشددت في بيان على أن
خارطة الطريق
بشأن السويداء تعدّ مرحلة أولى مشجعة لخفض دائم للتصعيد.
وأكّدت على وجوب تنفيذ خريطة الطريق سريعاً على أرض الواقع، مع حماية السكان المدنيين دون تمييز.
كذلك دعت
باريس
"إلى مواصلة الحوار من أجل التطبيق السريع"، لافتة إلى ضرورة الحفاظ على الأمن، وعلى وحدة الأراضي
السورية
، وحماية السكان المدنيين دون أي تمييز، وتوجيه كل الجهود الدبلوماسية لأجل ذلك.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفرنسية: يجب تنفيذ خريطة الطريق بشأن السويداء سريعاً على أرض الواقع
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: يجب تنفيذ خريطة الطريق بشأن السويداء سريعاً على أرض الواقع
18/09/2025 04:45:13
18/09/2025 04:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء في سوريا
Lebanon 24
دولة الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء في سوريا
18/09/2025 04:45:13
18/09/2025 04:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية ترحب بإعلان سوريا الوصول إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
Lebanon 24
السعودية ترحب بإعلان سوريا الوصول إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
18/09/2025 04:45:13
18/09/2025 04:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مبعوث أميركا بسوريا: خارطة الطريق بالسويداء تبني مسارا للأجيال المقبلة لبناء الوطن
Lebanon 24
مبعوث أميركا بسوريا: خارطة الطريق بالسويداء تبني مسارا للأجيال المقبلة لبناء الوطن
18/09/2025 04:45:13
18/09/2025 04:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خارطة الطريق
الفرنسية
دبلوماسي
السويداء
السورية
السويد
على بن
فرنسا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشأن المحادثات الأمنية مع إسرائيل... هذا ما كشفه الشرع
Lebanon 24
بشأن المحادثات الأمنية مع إسرائيل... هذا ما كشفه الشرع
16:57 | 2025-09-17
17/09/2025 04:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تصريح... هذا ما أعلنه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
Lebanon 24
آخر تصريح... هذا ما أعلنه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
16:28 | 2025-09-17
17/09/2025 04:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تنقل 119 مريضًا ومصابًا من غزة ضمن عملية إخلاء طبية عاجلة
Lebanon 24
الإمارات تنقل 119 مريضًا ومصابًا من غزة ضمن عملية إخلاء طبية عاجلة
15:40 | 2025-09-17
17/09/2025 03:40:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة... زيلينسكي يكشف تكلفة الحرب على أوكرانيا خلال عام واحد
Lebanon 24
مفاجأة... زيلينسكي يكشف تكلفة الحرب على أوكرانيا خلال عام واحد
15:14 | 2025-09-17
17/09/2025 03:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك
Lebanon 24
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك
14:41 | 2025-09-17
17/09/2025 02:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
10:01 | 2025-09-17
17/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
09:01 | 2025-09-17
17/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:10 | 2025-09-17
17/09/2025 05:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
08:29 | 2025-09-17
17/09/2025 08:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2025-09-17
بشأن المحادثات الأمنية مع إسرائيل... هذا ما كشفه الشرع
16:28 | 2025-09-17
آخر تصريح... هذا ما أعلنه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
15:40 | 2025-09-17
الإمارات تنقل 119 مريضًا ومصابًا من غزة ضمن عملية إخلاء طبية عاجلة
15:14 | 2025-09-17
مفاجأة... زيلينسكي يكشف تكلفة الحرب على أوكرانيا خلال عام واحد
14:41 | 2025-09-17
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك
14:28 | 2025-09-17
ويتكوف يلتقي ديرمر في لندن لمناقشة استئناف مفاوضات غزة
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 04:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 04:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 04:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24