إيران تعلن استعدادها لحل "عادل ومتوازن" بشأن ملفها النووي مع أوروبا

Advertisement

وقال عباس عراقجي عقب المحادثات مع نظرائه الألماني والفرنسي والبريطانية ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد إن "إيران مستعدة لحل عادل ومتوازن يضمن المصالح المشتركة. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب نهجا مسؤولا ومستقلا من جانب الدول الأوروبية الثلاث، وعدم التأثر بجهات فاعلة".