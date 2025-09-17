Advertisement

عربي-دولي

بالأرقام... إليكم عدد الإسرائيليين الذين غادروا العام الماضي بسبب حرب غزة

Lebanon 24
17-09-2025 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1418277-638937386996548723.png
Doc-P-1418277-638937386996548723.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد تقرير لمكتب الإحصاء الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بأن نحو 79 ألف إسرائيلي غادروا إسرائيل خلال عام 2024، في ظل أوضاع غير مسبوقة تعيشها تل أبيب بسبب الحرب على غزة والعدوان على دول إقليمية.
Advertisement


وقال المكتب: "مع حلول رأس السنة العبرية، يقدّر عدد سكان إسرائيل بحوالي 10 ملايين و148 ألف نسمة".


وأضاف: "من بينهم نحو 7 ملايين و758 ألف يهودي (78.5 بالمئة)، وحوالي 2 مليون و130 ألف عربي (21.5 بالمئة) وحوالي 260 ألف أجنبي".
ويشمل هذا الإحصاء نحو 400 ألف فلسطيني في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها إليها عام 1980، في خطوة لا تعترف بها الأمم المتحدة.


وذكر التقرير أنه "منذ رأس السنة العبرية الأخير، ازداد عدد سكان إسرائيل بحوالي 101 ألف نسمة، وبلغ معدل النمو السكاني 1.0 بالمئة".


وتابع: "خلال العام الماضي (2024) وُلد حوالي 179 ألف طفل في إسرائيل، وتوفي نحو 50 ألف شخص"، فيما وصل قرابة 25 ألف مهاجر جديد إلى إسرائيل وحوالي 5 آلاف مهاجر ضمن برنامج لمّ شمل العائلات، وفقا للتقرير.


وأردف مكتب الإحصاء: "إضافة إلى ذلك، عاد إلى إسرائيل نحو 21 ألف إسرائيلي ممّن هاجروا إلى الخارج، بينما غادرها حوالي 79 ألف إسرائيلي".
مواضيع ذات صلة
بالأرقام.. كم عدد السوريين الذين غادروا لبنان؟
lebanon 24
18/09/2025 04:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يلمح إلى توقيف المشرعين الديمقراطيين الذين غادروا تكساس
lebanon 24
18/09/2025 04:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
كم عدد المدنيين الذين فروا من غزة بعد التصعيد الأخير؟
lebanon 24
18/09/2025 04:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي: الحكومة اللبنانية أحرزت تقدما هاما خلال العام الماضي
lebanon 24
18/09/2025 04:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

القدس الشرقية

مكتب الإحصاء

الإسرائيلي

في إسرائيل

إسرائيل

تل أبيب

العبرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-09-17
16:28 | 2025-09-17
15:40 | 2025-09-17
15:14 | 2025-09-17
14:41 | 2025-09-17
14:28 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24