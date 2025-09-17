27
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بالأرقام... إليكم عدد الإسرائيليين الذين غادروا العام الماضي بسبب حرب غزة
Lebanon 24
17-09-2025
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد تقرير لمكتب الإحصاء
الإسرائيلي
، يوم الأربعاء، بأن نحو 79 ألف إسرائيلي غادروا
إسرائيل
خلال عام 2024، في ظل أوضاع غير مسبوقة تعيشها
تل أبيب
بسبب الحرب على غزة والعدوان على دول إقليمية.
Advertisement
وقال المكتب: "مع حلول رأس السنة
العبرية
، يقدّر عدد سكان إسرائيل بحوالي 10 ملايين و148 ألف نسمة".
وأضاف: "من بينهم نحو 7 ملايين و758 ألف
يهودي
(78.5 بالمئة)، وحوالي 2 مليون و130 ألف عربي (21.5 بالمئة) وحوالي 260 ألف أجنبي".
ويشمل هذا الإحصاء نحو 400 ألف فلسطيني في
القدس الشرقية
التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها إليها عام 1980، في خطوة لا تعترف بها
الأمم المتحدة
.
وذكر التقرير أنه "منذ رأس السنة العبرية الأخير، ازداد عدد سكان إسرائيل بحوالي 101 ألف نسمة، وبلغ معدل النمو السكاني 1.0 بالمئة".
وتابع: "خلال العام الماضي (2024) وُلد حوالي 179 ألف طفل
في إسرائيل
، وتوفي نحو 50 ألف شخص"، فيما وصل قرابة 25 ألف مهاجر جديد إلى إسرائيل وحوالي 5 آلاف مهاجر ضمن برنامج لمّ شمل العائلات، وفقا للتقرير.
وأردف
مكتب الإحصاء
: "إضافة إلى ذلك، عاد إلى إسرائيل نحو 21 ألف إسرائيلي ممّن هاجروا إلى الخارج، بينما غادرها حوالي 79 ألف إسرائيلي".
مواضيع ذات صلة
بالأرقام.. كم عدد السوريين الذين غادروا لبنان؟
Lebanon 24
بالأرقام.. كم عدد السوريين الذين غادروا لبنان؟
18/09/2025 04:45:32
18/09/2025 04:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يلمح إلى توقيف المشرعين الديمقراطيين الذين غادروا تكساس
Lebanon 24
ترامب يلمح إلى توقيف المشرعين الديمقراطيين الذين غادروا تكساس
18/09/2025 04:45:32
18/09/2025 04:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
كم عدد المدنيين الذين فروا من غزة بعد التصعيد الأخير؟
Lebanon 24
كم عدد المدنيين الذين فروا من غزة بعد التصعيد الأخير؟
18/09/2025 04:45:32
18/09/2025 04:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي: الحكومة اللبنانية أحرزت تقدما هاما خلال العام الماضي
Lebanon 24
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي: الحكومة اللبنانية أحرزت تقدما هاما خلال العام الماضي
18/09/2025 04:45:32
18/09/2025 04:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة
القدس الشرقية
مكتب الإحصاء
الإسرائيلي
في إسرائيل
إسرائيل
تل أبيب
العبرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشأن المحادثات الأمنية مع إسرائيل... هذا ما كشفه الشرع
Lebanon 24
بشأن المحادثات الأمنية مع إسرائيل... هذا ما كشفه الشرع
16:57 | 2025-09-17
17/09/2025 04:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تصريح... هذا ما أعلنه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
Lebanon 24
آخر تصريح... هذا ما أعلنه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
16:28 | 2025-09-17
17/09/2025 04:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تنقل 119 مريضًا ومصابًا من غزة ضمن عملية إخلاء طبية عاجلة
Lebanon 24
الإمارات تنقل 119 مريضًا ومصابًا من غزة ضمن عملية إخلاء طبية عاجلة
15:40 | 2025-09-17
17/09/2025 03:40:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة... زيلينسكي يكشف تكلفة الحرب على أوكرانيا خلال عام واحد
Lebanon 24
مفاجأة... زيلينسكي يكشف تكلفة الحرب على أوكرانيا خلال عام واحد
15:14 | 2025-09-17
17/09/2025 03:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك
Lebanon 24
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك
14:41 | 2025-09-17
17/09/2025 02:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
10:01 | 2025-09-17
17/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
09:01 | 2025-09-17
17/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:10 | 2025-09-17
17/09/2025 05:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
08:29 | 2025-09-17
17/09/2025 08:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2025-09-17
بشأن المحادثات الأمنية مع إسرائيل... هذا ما كشفه الشرع
16:28 | 2025-09-17
آخر تصريح... هذا ما أعلنه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
15:40 | 2025-09-17
الإمارات تنقل 119 مريضًا ومصابًا من غزة ضمن عملية إخلاء طبية عاجلة
15:14 | 2025-09-17
مفاجأة... زيلينسكي يكشف تكلفة الحرب على أوكرانيا خلال عام واحد
14:41 | 2025-09-17
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك
14:28 | 2025-09-17
ويتكوف يلتقي ديرمر في لندن لمناقشة استئناف مفاوضات غزة
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 04:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 04:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 04:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24