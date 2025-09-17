بالأرقام... إليكم عدد الإسرائيليين الذين غادروا العام الماضي بسبب حرب غزة

أفاد تقرير لمكتب الإحصاء ، يوم الأربعاء، بأن نحو 79 ألف إسرائيلي غادروا خلال عام 2024، في ظل أوضاع غير مسبوقة تعيشها بسبب الحرب على غزة والعدوان على دول إقليمية.

وقال المكتب: "مع حلول رأس السنة ، يقدّر عدد سكان إسرائيل بحوالي 10 ملايين و148 ألف نسمة".





وأضاف: "من بينهم نحو 7 ملايين و758 ألف (78.5 بالمئة)، وحوالي 2 مليون و130 ألف عربي (21.5 بالمئة) وحوالي 260 ألف أجنبي".

ويشمل هذا الإحصاء نحو 400 ألف فلسطيني في التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها إليها عام 1980، في خطوة لا تعترف بها .





وذكر التقرير أنه "منذ رأس السنة العبرية الأخير، ازداد عدد سكان إسرائيل بحوالي 101 ألف نسمة، وبلغ معدل النمو السكاني 1.0 بالمئة".





وتابع: "خلال العام الماضي (2024) وُلد حوالي 179 ألف طفل ، وتوفي نحو 50 ألف شخص"، فيما وصل قرابة 25 ألف مهاجر جديد إلى إسرائيل وحوالي 5 آلاف مهاجر ضمن برنامج لمّ شمل العائلات، وفقا للتقرير.





وأردف : "إضافة إلى ذلك، عاد إلى إسرائيل نحو 21 ألف إسرائيلي ممّن هاجروا إلى الخارج، بينما غادرها حوالي 79 ألف إسرائيلي".