Advertisement

عربي-دولي

السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك

Lebanon 24
17-09-2025 | 14:41
A-
A+
Doc-P-1418293-638937423572096867.png
Doc-P-1418293-638937423572096867.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقعت السعودية وباكستان، يوم الأربعاء، اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك.
Advertisement

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، استقبل في الرياض رئيس وزراء باكستان، محمد شهباز شريف.

وأوضحت الوكالة أن ولي العهد ورئيس وزراء باكستان وقعا خلال اللقاء على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين المملكة وجمهورية باكستان.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء باكستان، إن الاتفاق، الذي يعكس التزام البلدين المشترك بتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، يهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين الدولتين وتعزيز الردع المشترك ضد أي عدوان.


وينص الاتفاق على أن "أي اعتداء على أي من البلدين سيعتبر اعتداء على كليهما"، وفقا للبيان.
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء السعودية: ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يوقعان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك
lebanon 24
18/09/2025 04:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق تجاري جديد يمهد الطريق لتعاون استراتيجي بين أميركا وباكستان
lebanon 24
18/09/2025 04:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24
توقعات بتحريك ملف الاتفاقيات مع السعودية ومؤتمر باريس الاقتصادي
lebanon 24
18/09/2025 04:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: يجب العمل على نظام دفاع جوي مشترك لحماية المجال الجوي الأوروبي
lebanon 24
18/09/2025 04:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمير محمد بن سلمان

رئيس مجلس الوزراء

وكالة الأنباء

مجلس الوزراء

عبد العزيز

المملكة

محمد بن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-09-17
16:28 | 2025-09-17
15:40 | 2025-09-17
15:14 | 2025-09-17
14:28 | 2025-09-17
14:05 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24