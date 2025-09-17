السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك

Advertisement

وقعت وباكستان، يوم الأربعاء، اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك.وأفادت السعودية (واس) بأن ولي السعودي ورئيس ، بن آل سعود، استقبل في رئيس وزراء باكستان، محمد شهباز شريف.وأوضحت الوكالة أن ولي العهد ورئيس وزراء باكستان وقعا خلال اللقاء على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين وجمهورية باكستان.وقال بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء باكستان، إن الاتفاق، الذي يعكس البلدين المشترك بتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، يهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين الدولتين وتعزيز الردع المشترك ضد أي عدوان.وينص الاتفاق على أن "أي اعتداء على أي من البلدين سيعتبر اعتداء على كليهما"، وفقا للبيان.