27
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الإمارات تنقل 119 مريضًا ومصابًا من غزة ضمن عملية إخلاء طبية عاجلة
Lebanon 24
17-09-2025
|
15:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذت
دولة الإمارات
، بالتعاون مع
منظمة الصحة العالمية
، رحلة إخلاء جديدة نقلت 119 مريضًا ومصابًا برفقة ذويهم من
قطاع غزة
، عبر مطار رامون
في إسرائيل
ومعبر كرم أبوسالم. ويصل بذلك العدد الإجمالي للمستفيدين من جهود الإخلاء والرعاية العلاجية التي قدمتها
الإمارات
منذ بداية الأزمة الإنسانية إلى 2904 أشخاص.
Advertisement
وتأتي هذه الدفعة الجديدة من عمليات الإخلاء الطبي العاجلة ضمن توجيهات رئيس الدولة،
الشيخ محمد
بن زايد آل
نهيان
، بتقديم العلاج لـ 1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف مستشفيات الدولة، استمرارا للجهود
الإماراتية
الرائدة للتخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، والحد من التداعيات السلبية في مثل هذه الأوضاع الصعبة.
مواضيع ذات صلة
دولة الإمارات تعلن تنفيذ إخلاء طبي عاجل لـ 119 مريضا ومصابا من قطاع غزة برفقة ذويهم
Lebanon 24
دولة الإمارات تعلن تنفيذ إخلاء طبي عاجل لـ 119 مريضا ومصابا من قطاع غزة برفقة ذويهم
18/09/2025 04:46:04
18/09/2025 04:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلة إخلاء جديدة من قطاع غزة.. الإمارات توفر الرعاية الطبية للمدنيين
Lebanon 24
رحلة إخلاء جديدة من قطاع غزة.. الإمارات توفر الرعاية الطبية للمدنيين
18/09/2025 04:46:04
18/09/2025 04:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل اعلام اسرائيلية: حدث أمني خطير في قطاع غزة ومروحيات عسكرية تنقل عددا من المصابين
Lebanon 24
وسائل اعلام اسرائيلية: حدث أمني خطير في قطاع غزة ومروحيات عسكرية تنقل عددا من المصابين
18/09/2025 04:46:04
18/09/2025 04:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أطباء بلا حدود: فرار أكثر من 650 مصاباً من الفاشر إلى طويلة دون رعاية طبية
Lebanon 24
أطباء بلا حدود: فرار أكثر من 650 مصاباً من الفاشر إلى طويلة دون رعاية طبية
18/09/2025 04:46:04
18/09/2025 04:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية
دولة الإمارات
الشيخ محمد
الإماراتية
في إسرائيل
الإماراتي
قطاع غزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشأن المحادثات الأمنية مع إسرائيل... هذا ما كشفه الشرع
Lebanon 24
بشأن المحادثات الأمنية مع إسرائيل... هذا ما كشفه الشرع
16:57 | 2025-09-17
17/09/2025 04:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تصريح... هذا ما أعلنه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
Lebanon 24
آخر تصريح... هذا ما أعلنه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
16:28 | 2025-09-17
17/09/2025 04:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة... زيلينسكي يكشف تكلفة الحرب على أوكرانيا خلال عام واحد
Lebanon 24
مفاجأة... زيلينسكي يكشف تكلفة الحرب على أوكرانيا خلال عام واحد
15:14 | 2025-09-17
17/09/2025 03:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك
Lebanon 24
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك
14:41 | 2025-09-17
17/09/2025 02:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف يلتقي ديرمر في لندن لمناقشة استئناف مفاوضات غزة
Lebanon 24
ويتكوف يلتقي ديرمر في لندن لمناقشة استئناف مفاوضات غزة
14:28 | 2025-09-17
17/09/2025 02:28:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
10:01 | 2025-09-17
17/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
09:01 | 2025-09-17
17/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:10 | 2025-09-17
17/09/2025 05:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
08:29 | 2025-09-17
17/09/2025 08:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2025-09-17
بشأن المحادثات الأمنية مع إسرائيل... هذا ما كشفه الشرع
16:28 | 2025-09-17
آخر تصريح... هذا ما أعلنه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
15:14 | 2025-09-17
مفاجأة... زيلينسكي يكشف تكلفة الحرب على أوكرانيا خلال عام واحد
14:41 | 2025-09-17
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك
14:28 | 2025-09-17
ويتكوف يلتقي ديرمر في لندن لمناقشة استئناف مفاوضات غزة
14:05 | 2025-09-17
لأول مرّة هذا العام.. البنك الفيدرالي الأميركي يخفض سعر الفائدة الرئيسي
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 04:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 04:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 04:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24