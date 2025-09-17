Advertisement

عربي-دولي

الإمارات تنقل 119 مريضًا ومصابًا من غزة ضمن عملية إخلاء طبية عاجلة

Lebanon 24
17-09-2025 | 15:40
نفذت دولة الإمارات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، رحلة إخلاء جديدة نقلت 119 مريضًا ومصابًا برفقة ذويهم من قطاع غزة، عبر مطار رامون في إسرائيل ومعبر كرم أبوسالم. ويصل بذلك العدد الإجمالي للمستفيدين من جهود الإخلاء والرعاية العلاجية التي قدمتها الإمارات منذ بداية الأزمة الإنسانية إلى 2904 أشخاص.
وتأتي هذه الدفعة الجديدة من عمليات الإخلاء الطبي العاجلة ضمن توجيهات رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم العلاج لـ 1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف مستشفيات الدولة، استمرارا للجهود الإماراتية الرائدة للتخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، والحد من التداعيات السلبية في مثل هذه الأوضاع الصعبة.
منظمة الصحة العالمية

دولة الإمارات

الشيخ محمد

الإماراتية

في إسرائيل

الإماراتي

قطاع غزة

تابع
