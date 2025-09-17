الإمارات تنقل 119 مريضًا ومصابًا من غزة ضمن عملية إخلاء طبية عاجلة

Advertisement

نفذت ، بالتعاون مع ، رحلة إخلاء جديدة نقلت 119 مريضًا ومصابًا برفقة ذويهم من ، عبر مطار رامون ومعبر كرم أبوسالم. ويصل بذلك العدد الإجمالي للمستفيدين من جهود الإخلاء والرعاية العلاجية التي قدمتها منذ بداية الأزمة الإنسانية إلى 2904 أشخاص.وتأتي هذه الدفعة الجديدة من عمليات الإخلاء الطبي العاجلة ضمن توجيهات رئيس الدولة، بن زايد آل ، بتقديم العلاج لـ 1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف مستشفيات الدولة، استمرارا للجهود الرائدة للتخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، والحد من التداعيات السلبية في مثل هذه الأوضاع الصعبة.