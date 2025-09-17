Advertisement

عربي-دولي

بشأن المحادثات الأمنية مع إسرائيل... هذا ما كشفه الشرع

Lebanon 24
17-09-2025 | 16:57
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم، أن "المحادثات الأمنية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة".
واعتبر الشرع أن "الاتفاق الأمني مع إسرائيل ضرورة"، لافتاً إلى أنه "إذا نجح الاتفاق الأمني مع إسرائيل قد نتوصل إلى اتفاقيات أخرى".

وشدد في حديثه، على أن "السلام والتطبيع" مع إسرائيل ليسا على الطاولة الآن، كما أن واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.
