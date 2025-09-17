بشأن المحادثات الأمنية مع إسرائيل... هذا ما كشفه الشرع

Advertisement

أعلن الرئيس السوري ، مساء اليوم، أن "المحادثات الأمنية مع قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة".واعتبر أن "الاتفاق الأمني مع إسرائيل ضرورة"، لافتاً إلى أنه "إذا نجح الاتفاق الأمني مع إسرائيل قد نتوصل إلى اتفاقيات أخرى".وشدد في حديثه، على أن "السلام والتطبيع" مع إسرائيل ليسا على الطاولة الآن، كما أن لا تضغط على للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.