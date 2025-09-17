Advertisement

عربي-دولي

كيف تجاوزت إسرائيل دفاعات قطر؟.. مسؤول يكشف

Lebanon 24
17-09-2025 | 23:10
Doc-P-1418372-638937728090571398.png
Doc-P-1418372-638937728090571398.png photos 0
كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية كيف هاجمت الطائرات الإسرائيلية قادة حركة حماس في الدوحة من دون أن تكشفها الدفاعات القطرية.
وذكر المسؤول، أن مقاتلات إسرائيلية أطلقت صواريخ باليستية فوق البحر الأحمر لاستهداف قادة من حركة حماس في قطر الأسبوع الماضي، في هجوم غير مسبوق يرجح أنه صُمم لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، وتفادي دخول أجواء أي دولة شرق أوسطية.

وأوضح المسؤول الأميركي، لوكالة أسوشيتد برس، أن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت الصواريخ من البحر الأحمر، بينما كان قادة حماس مجتمعين في قطر لبحث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال مسؤول دفاع أميركي آخر، إن الضربة الإسرائيلية كانت هجوما "عبر الأفق" من خارج المجال الجوي القطري.

وأوضح، أن الجيش الأميركي يستخدم عادة هذا المصطلح للإشارة إلى الضربات الجوية التي تُنفذ من مسافات بعيدة. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24