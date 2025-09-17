كيف تجاوزت إسرائيل دفاعات قطر؟.. مسؤول يكشف

Advertisement

كشف مسؤول في الأميركية كيف هاجمت الطائرات قادة حركة في من دون أن تكشفها الدفاعات .وذكر المسؤول، أن مقاتلات إسرائيلية أطلقت صواريخ باليستية فوق لاستهداف قادة من حركة حماس في قطر الأسبوع الماضي، في هجوم غير مسبوق يرجح أنه صُمم لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، وتفادي دخول أجواء أي دولة شرق أوسطية.وأوضح المسؤول الأميركي، لوكالة أسوشيتد برس، أن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت الصواريخ من البحر الأحمر، بينما كان قادة حماس مجتمعين في قطر لبحث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة.وقال مسؤول دفاع أميركي آخر، إن الضربة الإسرائيلية كانت هجوما "عبر الأفق" من خارج المجال الجوي .وأوضح، أن الجيش الأميركي يستخدم عادة هذا المصطلح للإشارة إلى الضربات الجوية التي تُنفذ من مسافات بعيدة. (سكاي نيوز عربية)