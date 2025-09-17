28
عربي-دولي
الشيباني اليوم في واشنطن.. وهذا ما سيبحثه مع المسؤولين الأميركيين
Lebanon 24
17-09-2025
|
23:13
A-
A+
يزور
وزير الخارجية
السوري، أسعد الشيباني، اليوم الخميس
الولايات المتحدة
اليوم لبحث ملفي
إسرائيل
والعقوبات المفروضة على
دمشق
، وفق ما أفاد موقع أكسيوس.
وأوضح الموقع، أن وزير الخارجية السوري سيناقش في
واشنطن
المفاوضات مع إسرائيل بشأن صفقة أمنية جديدة.
ونقل الموقع عن مشرعين ومسؤولين أميركيين، أن الشيباني سيزور الولايات المتحدة لإجراء محادثات في مبنى الكابيتول بشأن رفع
العقوبات
المتبقية على
سوريا
بشكل دائم.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عاماً، حيث كانت آخر زيارة من هذا النوع في كانون الأول 1999، عندما زار وزير الخارجية السوري آنذاك فاروق
الشرع
البيت الأبيض
لإجراء محادثات سلام مع إسرائيل.
ومن المتوقع أن يلتقي الشيباني، غدا الجمعة، بوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في واشنطن لإجراء مباحثات.
وأفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن المباحثات الإسرائيلية-السورية بشأن اتفاقية أمنية بين البلدين تحرز تقدما.(سكاي نيوز)
