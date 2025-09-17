الشيباني اليوم في واشنطن.. وهذا ما سيبحثه مع المسؤولين الأميركيين

Advertisement

يزور السوري، أسعد الشيباني، اليوم الخميس اليوم لبحث ملفي والعقوبات المفروضة على ، وفق ما أفاد موقع أكسيوس.وأوضح الموقع، أن وزير الخارجية السوري سيناقش في المفاوضات مع إسرائيل بشأن صفقة أمنية جديدة.ونقل الموقع عن مشرعين ومسؤولين أميركيين، أن الشيباني سيزور الولايات المتحدة لإجراء محادثات في مبنى الكابيتول بشأن رفع المتبقية على بشكل دائم.وتعد هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عاماً، حيث كانت آخر زيارة من هذا النوع في كانون الأول 1999، عندما زار وزير الخارجية السوري آنذاك فاروق لإجراء محادثات سلام مع إسرائيل.ومن المتوقع أن يلتقي الشيباني، غدا الجمعة، بوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في واشنطن لإجراء مباحثات.وأفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن المباحثات الإسرائيلية-السورية بشأن اتفاقية أمنية بين البلدين تحرز تقدما.(سكاي نيوز)