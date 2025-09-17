Advertisement

عربي-دولي

الشيباني اليوم في واشنطن.. وهذا ما سيبحثه مع المسؤولين الأميركيين

Lebanon 24
17-09-2025 | 23:13
A-
A+
Doc-P-1418375-638937733259148148.webp
Doc-P-1418375-638937733259148148.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يزور وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الخميس الولايات المتحدة اليوم لبحث ملفي إسرائيل والعقوبات المفروضة على دمشق، وفق ما أفاد موقع أكسيوس. 
Advertisement

وأوضح الموقع، أن وزير الخارجية السوري سيناقش في واشنطن المفاوضات مع إسرائيل بشأن صفقة أمنية جديدة.

ونقل الموقع عن مشرعين ومسؤولين أميركيين، أن الشيباني سيزور الولايات المتحدة لإجراء محادثات في مبنى الكابيتول بشأن رفع العقوبات المتبقية على سوريا بشكل دائم.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عاماً، حيث كانت آخر زيارة من هذا النوع في كانون الأول 1999، عندما زار وزير الخارجية السوري آنذاك فاروق الشرع البيت الأبيض لإجراء محادثات سلام مع إسرائيل.

ومن المتوقع أن يلتقي الشيباني، غدا الجمعة، بوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في واشنطن لإجراء مباحثات.

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن المباحثات الإسرائيلية-السورية بشأن اتفاقية أمنية بين البلدين تحرز تقدما.(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
تحذير: الأرض على موعد مع عواصف مغناطيسية اليوم وغداً الخميس وهذا ما سيحصل
lebanon 24
18/09/2025 09:02:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بوساطة واشنطن.. الشيباني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي
lebanon 24
18/09/2025 09:02:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يزور تركيا اليوم
lebanon 24
18/09/2025 09:02:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لم نبحث مع بوتين الضمانات الأمنية ولكننا سنبحثها اليوم
lebanon 24
18/09/2025 09:02:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

البيت الأبيض

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

سكاي نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:46 | 2025-09-18
01:24 | 2025-09-18
01:16 | 2025-09-18
01:12 | 2025-09-18
00:15 | 2025-09-18
23:47 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24