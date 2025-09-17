Advertisement

عربي-دولي

في كامشاتكا.. تسجيل 16 هزة ارتدادية خلال 24 ساعة

Lebanon 24
17-09-2025 | 23:17
أفادت وزارة الطوارئ الروسية أنه تم تسجيل 16 هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.5 على مقياس ريختر في كامشاتكا خلال 24 ساعة الماضية.
كما تم تسجيل 14 هزة ارتدادية يوم الثلاثاء بلغت قوتها 5.5 على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه الجزيرة، ولم يُشعَر بأي منها في المناطق المأهولة بالسكان.
 
وأفادت الوزارة: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تم تسجيل 16 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3.6 و5.5 على مقياس ريختر. شعر بها سكان بتروبافلوفسك-كامشاتسكي".
 
وأشارت الوزارة إلى أن النشاط البركاني لا يزال قيد المراقبة في شبه جزيرة كامشاتكا، والذي ازداد وفقا للعلماء، عقب الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة في 30 يوليو.

وختمت وزارة الطوارئ: "يسجل العلماء نشاطا في براكين كامبالني وبيزيمياني وشيفيلوتش وكليوتشيفسكويه وكاريمسكويه وكراشينينيكوف". (روسيا اليوم) 
وزارة الطوارئ الروسية

وزارة الطوارئ

شبه الجزيرة

روسيا اليوم

الجزيرة

روسيا

بركان

الروس

