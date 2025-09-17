في كامشاتكا.. تسجيل 16 هزة ارتدادية خلال 24 ساعة

أفادت أنه تم تسجيل 16 هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.5 على مقياس ريختر في كامشاتكا خلال 24 ساعة الماضية.

Advertisement

كما تم تسجيل 14 هزة ارتدادية يوم الثلاثاء بلغت قوتها 5.5 على مقياس ريختر قبالة سواحل ، ولم يُشعَر بأي منها في المناطق المأهولة بالسكان.

وأفادت الوزارة: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تم تسجيل 16 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3.6 و5.5 على مقياس ريختر. شعر بها سكان بتروبافلوفسك-كامشاتسكي".

وأشارت الوزارة إلى أن النشاط البركاني لا يزال قيد المراقبة في شبه كامشاتكا، والذي ازداد وفقا للعلماء، عقب الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة في 30 يوليو.وختمت : "يسجل العلماء نشاطا في براكين كامبالني وبيزيمياني وشيفيلوتش وكليوتشيفسكويه وكاريمسكويه وكراشينينيكوف". (روسيا اليوم)