القوات الروسية تحرز تقدما على كافة الجبهات في أوكرانيا.. وزيلينسكي ينفي

أكدت أن قواتها تحرز تقدما على كافة الجبهات في ، حيث تدور معارك عنيفة حول منطقة بوكروفسك.وقال الجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس أركان القوات المسلحة الروسية اليوم الخميس في "العملية العسكرية الخاصة"، إن القوات تحرز تقدما في الشرقية، وهي النقطة المحورية في الصراع، وإلى الغرب في منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك.ونقلت عن جيراسيموف، قوله: "تتقدم قواتنا في منطقة العملية العسكرية الخاصة في جميع الاتجاهات تقريبا".وأضاف، مستخدما اسم مدينة بوكروفسك الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية: "يجري أعنف القتال في اتجاه كراسنوارميسك، حيث يحاول العدو، بأي وسيلة ودون أي اعتبار للخسائر، وقف تقدمنا واستعادة زمام المبادرة دون جدوى".كما قال إن الجيش الأوكراني "نشر أفضل الوحدات القتالية المدربة والأكثر قدرة على القتال، وسحبها من مناطق أخرى. وهذا يسهل تقدم قواتنا في قطاعات أخرى".وبيّن جيراسيموف، أن القوات الروسية تحرز تقدما أيضا في السيطرة على كوبيانسك، وهي مدينة مدمرة إلى حد كبير في منطقة خاركيف أوكرانيا، وعلى يامبيل في الشرق.في المقابل، قال الرئيس الأوكراني، ، لشبكة إن القوات الروسية لم تحقق نجاحا يذكر على الخطوط الأمامية في أحدث تحركاتها.(سكاي نيوز)