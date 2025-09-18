Advertisement

عربي-دولي

في بطرسبورغ.. الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مدير مؤسسة للصناعات الدفاعية

18-09-2025 | 01:12
 أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إحباط محاولة اغتيال في بطرسبورغ، كانت تستهدف مدير إحدى مؤسسات الصناعات الدفاعية بواسطة شبكة عملاء تابعة للمخابرات الأوكرانية"، بحسب "روسيا اليوم".
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

جهاز الأمن الفيدرالي

الصناعات الدفاعية

روسيا اليوم

الأوكرانية

بطرسبورغ

روسيا

