عربي-دولي
يطالب بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار".. مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع قرار جديد بشأن غزة
Lebanon 24
18-09-2025
|
03:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
يصوّت
مجلس الأمن الدولي
مجدداً، اليوم الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمّر، في اقتراح تؤيده غالبية
الدول الأعضاء
التي تحاول التحرك في مواجهة الحرب المستمرة منذ 23 شهراً، رغم الفيتو الأميركي المتكرر.
وفي نهاية آب، أطلق الأعضاء المنتخبون مناقشات بشأن مشروع القرار، رداً على إعلان
الأمم المتحدة
رسمياً عن المجاعة في
قطاع غزة
.
وطالبت النسخة الأولى من النص بإزالة فورية لجميع العوائق أمام إدخال المساعدات. ولكن مصادر دبلوماسية أفادت بأن
فرنسا
والمملكة المتحدة أظهرتا تشكيكاً في جدوى قرار إنساني بحت صادر عن هيئة مصمَّمة للحفاظ على السلام والأمن العالميين، وهو ما يمكن للولايات المتحدة عرقلته بكل الأحوال.
بناء عليه، يدعو مشروع القرار، الذي سيُطرح للتصويت بعد ظهر الخميس، إلى إنهاء القيود على دخول المساعدات الإنسانية، مطالباً في الوقت ذاته بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة"، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين.
