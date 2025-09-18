Advertisement

عربي-دولي

بعد مقتل تشارلي كيرك.. هذا ما قاله اوباما

Lebanon 24
18-09-2025 | 03:16
A-
A+
Doc-P-1418455-638937876544935672.webp
Doc-P-1418455-638937876544935672.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ما وصفها بـ"حادثة القتل المروعة" التي أودت بحياة الناشط المحافظ تشارلي كيرك، مؤسس منظمة "نقطة تحول"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه كان على خلاف واسع مع أفكاره السياسية، مؤكداً أن الأميركيين يجب أن يتمتعوا بحرية انتقاد تلك الآراء.
Advertisement
وقال أوباما، في كلمة ألقاها خلال فعالية في ولاية بنسلفانيا، إنه لم يكن يعرف كيرك شخصياً، لكنه كان مطلعاً على بعض مواقفه. وأضاف: "أعتقد أن تلك الأفكار كانت خاطئة، لكن ما حدث مأساة تستحق الحزن، وأتقدم بالعزاء لعائلته". وأشار إلى أنه يرفض مقولات نسبت إلى كيرك، مثل اعتباره أن قانون الحقوق المدنية لعام 1964 كان خطأ، أو تشكيكه في قدرات النساء والأقليات، أو انتقاده لرموز تاريخية مثل مارتن لوثر كينغ، وفقاً لموقع "بوليتكو" الأميركي.

كما اتهم أوباما الرئيس دونالد ترامب وحلفاءه باستغلال حادثة القتل لزيادة الاستقطاب في البلاد، قائلاً إنهم يسعون إلى "خنق النقاش حول أفكار كيرك" من خلال توظيف المأساة سياسياً. وأضاف: "عندما يكون ثقل حكومة الولايات المتحدة وراء الآراء المتطرفة، فإننا نواجه مشكلة أوسع".
مواضيع ذات صلة
بعد مقتل تشارلي كيرك.. يلون ماسك يتهم اليسار
lebanon 24
18/09/2025 13:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد قضية مقتل تشارلي كيرك؟
lebanon 24
18/09/2025 13:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم يوتا لـ WSJ: قاتل "تشارلي كيرك" متأثر بشدة بأيديولوجيا اليسار
lebanon 24
18/09/2025 13:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
والده قام بتسليمه... هذه هويّة قاتل تشارلي كيرك
lebanon 24
18/09/2025 13:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

ولاية بنسلفانيا

دونالد ترامب

باراك أوباما

الأميركيين

دونالد

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-09-18
05:15 | 2025-09-18
04:52 | 2025-09-18
04:35 | 2025-09-18
03:53 | 2025-09-18
03:14 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24