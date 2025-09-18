بعد مقتل تشارلي كيرك.. هذا ما قاله اوباما

دان الرئيس الأميركي السابق ما وصفها بـ"حادثة القتل المروعة" التي أودت بحياة الناشط المحافظ تشارلي كيرك، مؤسس منظمة "نقطة تحول"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه كان على خلاف واسع مع أفكاره السياسية، مؤكداً أن يجب أن يتمتعوا بحرية انتقاد تلك الآراء.

Advertisement

وقال ، في كلمة ألقاها خلال فعالية في ، إنه لم يكن يعرف كيرك شخصياً، لكنه كان مطلعاً على بعض مواقفه. وأضاف: "أعتقد أن تلك الأفكار كانت خاطئة، لكن ما حدث مأساة تستحق الحزن، وأتقدم بالعزاء لعائلته". وأشار إلى أنه يرفض مقولات نسبت إلى كيرك، مثل اعتباره أن قانون الحقوق المدنية لعام 1964 كان خطأ، أو تشكيكه في قدرات النساء والأقليات، أو انتقاده لرموز تاريخية مثل مارتن لوثر كينغ، وفقاً لموقع "بوليتكو" الأميركي.



كما اتهم أوباما وحلفاءه باستغلال حادثة القتل لزيادة الاستقطاب في البلاد، قائلاً إنهم يسعون إلى "خنق حول أفكار كيرك" من خلال توظيف المأساة سياسياً. وأضاف: "عندما يكون ثقل حكومة وراء الآراء المتطرفة، فإننا نواجه مشكلة أوسع".