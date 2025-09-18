30
بعد مقتل تشارلي كيرك.. هذا ما قاله اوباما
18-09-2025
03:16
دان الرئيس الأميركي السابق
باراك أوباما
ما وصفها بـ"حادثة القتل المروعة" التي أودت بحياة الناشط المحافظ تشارلي كيرك، مؤسس منظمة "نقطة تحول"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه كان على خلاف واسع مع أفكاره السياسية، مؤكداً أن
الأميركيين
يجب أن يتمتعوا بحرية انتقاد تلك الآراء.
وقال
أوباما
، في كلمة ألقاها خلال فعالية في
ولاية بنسلفانيا
، إنه لم يكن يعرف كيرك شخصياً، لكنه كان مطلعاً على بعض مواقفه. وأضاف: "أعتقد أن تلك الأفكار كانت خاطئة، لكن ما حدث مأساة تستحق الحزن، وأتقدم بالعزاء لعائلته". وأشار إلى أنه يرفض مقولات نسبت إلى كيرك، مثل اعتباره أن قانون الحقوق المدنية لعام 1964 كان خطأ، أو تشكيكه في قدرات النساء والأقليات، أو انتقاده لرموز تاريخية مثل مارتن لوثر كينغ، وفقاً لموقع "بوليتكو" الأميركي.
كما اتهم أوباما
الرئيس دونالد ترامب
وحلفاءه باستغلال حادثة القتل لزيادة الاستقطاب في البلاد، قائلاً إنهم يسعون إلى "خنق
النقاش
حول أفكار كيرك" من خلال توظيف المأساة سياسياً. وأضاف: "عندما يكون ثقل حكومة
الولايات المتحدة
وراء الآراء المتطرفة، فإننا نواجه مشكلة أوسع".
