عربي-دولي
قرار جديد أمام الفيتو الأميركي بشأن غزة… هل ينجو هذه المرة؟
Lebanon 24
18-09-2025
|
06:46
A-
A+
يصوّت
مجلس الأمن الدولي
اليوم الخميس على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في
قطاع غزة
، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى القطاع المحاصر، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لاستمرار الحرب المستمرة منذ 23 شهراً.
وبحسب نص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، يطالب النص أيضاً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة. وتشير بيانات الجيش
الإسرائيلي
إلى أنّ من أصل 251 شخصاً اختُطفوا في هجوم
حماس
في 7 تشرين الأول 2023، لا يزال 47 محتجزين، بينهم 25 قضوا.
وكان الأعضاء المنتخبون في المجلس قد أطلقوا في نهاية آب مناقشات بشأن مشروع القرار، عقب إعلان
الأمم المتحدة
رسمياً عن المجاعة في القطاع، حيث طالبت النسخة الأولى من النص بإزالة فورية لكل العوائق أمام إدخال المساعدات. غير أنّ مصادر دبلوماسية أوضحت
أن فرنسا
والمملكة المتحدة أبدتا تحفظات حول جدوى قرار إنساني صرف قد تعرقله
الولايات المتحدة
.
وتأتي هذه المحاولة الجديدة رغم أن
واشنطن
سبق أن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع قرارات مماثلة، كان آخرها في حزيران الماضي، وهو ما أثار غضباً واسعاً بين الأعضاء الأربعة عشر الآخرين في المجلس الذين يعبرون عن إحباطهم من الفشل في الضغط على
إسرائيل
لوقف عملياتها العسكرية.
