قرار جديد أمام الفيتو الأميركي بشأن غزة… هل ينجو هذه المرة؟

Advertisement

وبحسب نص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، يطالب النص أيضاً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة. وتشير بيانات الجيش إلى أنّ من أصل 251 شخصاً اختُطفوا في هجوم في 7 تشرين الأول 2023، لا يزال 47 محتجزين، بينهم 25 قضوا.وكان الأعضاء المنتخبون في المجلس قد أطلقوا في نهاية آب مناقشات بشأن مشروع القرار، عقب إعلان رسمياً عن المجاعة في القطاع، حيث طالبت النسخة الأولى من النص بإزالة فورية لكل العوائق أمام إدخال المساعدات. غير أنّ مصادر دبلوماسية أوضحت والمملكة المتحدة أبدتا تحفظات حول جدوى قرار إنساني صرف قد تعرقله .وتأتي هذه المحاولة الجديدة رغم أن سبق أن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع قرارات مماثلة، كان آخرها في حزيران الماضي، وهو ما أثار غضباً واسعاً بين الأعضاء الأربعة عشر الآخرين في المجلس الذين يعبرون عن إحباطهم من الفشل في الضغط على لوقف عملياتها العسكرية.