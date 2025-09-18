مجلس الدفاع الخليجي المشترك يرفع سقف التنسيق العسكري

Advertisement

- زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية عبر القيادة العسكرية الموحدة، ونقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات.

- تسريع أعمال منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

- تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب لدول المجلس.

- تنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الثلاثة أشهر المقبلة، على أن يتبعها تمرين جوي فعلي مشترك.

- استمرار التنسيق والتشاور العسكري والاستخباراتي لتعزيز التكامل الدفاعي الخليجي وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة كافة المخاطر والتهديدات المحتملة.

عقد مجلس الدفاع المشترك دورته الاستثنائية في الدوحة يوم الخميس، برئاسة الشيخ بن بن حسن آل ثاني نائب ووزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر، وبحضور في دول المجلس.وبحث المجلس التطورات المتعلقة بالاعتداء على قطر، معتبرًا أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق . وأكد أن الاعتداء على قطر هو اعتداء على دول مجلس التعاون كافة، داعمًا الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها، ومشددًا على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ.كما اعتبر المجلس الهجوم على الدوحة تعديًا على جهود الوساطة التي تقوم بها قطر لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، محذرًا من أن الاعتداءات تقوّض فرص تحقيق السلام في المنطقة.فيما يتعلق بالخطوات العملية، أصدر المجلس خمسة قرارات مهمة لتعزيز جاهزية المنطقة:وتأتي هذه الخطوات في إطار رفع جاهزية دول المجلس وتعزيز التعاون العسكري، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة واستعدادها لأي تهديدات مستقبلية.