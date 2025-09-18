29
عربي-دولي
قطر تبحث اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل
Lebanon 24
18-09-2025
|
09:10
A-
A+
اجتمع
وزير الدولة
القطري
للشؤون الخارجية محمد الخليفي، مع رئيسة
المحكمة الجنائية الدولية
توموكو أكانيه في لاهاي، في إطار مساعٍ قانونية تتخذها
الدوحة
للرد على الهجوم
الإسرائيلي
الأخير على قطر.
الخليفي، الذي يرأس الفريق القانوني المكلّف من
مجلس الوزراء
دراسة الإجراءات القانونية ضد
إسرائيل
، كتب على منصة "إكس": "زرت اليوم
المحكمة الجنائية
الدولية في لاهاي –
هولندا
، في إطار عمل الفريق المكلّف ببحث المسارات القانونية للرد على العدوان الإسرائيلي على
دولة قطر
"، مؤكداً
التزام
بلاده بدعم مسار العدالة الدولية وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم.
