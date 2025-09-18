قطر تبحث اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل

Advertisement

اجتمع للشؤون الخارجية محمد الخليفي، مع رئيسة توموكو أكانيه في لاهاي، في إطار مساعٍ قانونية تتخذها للرد على الهجوم الأخير على قطر.الخليفي، الذي يرأس الفريق القانوني المكلّف من دراسة الإجراءات القانونية ضد ، كتب على منصة "إكس": "زرت اليوم الدولية في لاهاي – ، في إطار عمل الفريق المكلّف ببحث المسارات القانونية للرد على العدوان الإسرائيلي على "، مؤكداً بلاده بدعم مسار العدالة الدولية وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم.