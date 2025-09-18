ترامب: بوتين خذلني وملتزمون بحل أزمات غزة وأوكرانيا

Advertisement

قال الرئيس الأميركي إن "العلاقات الأمريكية لا مثيل لها في العالم، سعيد بأن بريطانيا كانت أول دولة نبرم معها اتفاقا تجاريا".وأشار الى أن "وقعنا اتفاقية تاريخية للازدهار التكنولوجي، وزيارتي إلى بريطانيا حققت صفقات بقيمة 350 مليار دولار".وأكد أن "أداؤنا الاقتصادي يتحسن بشكل مستمر واستقطبنا استثمارات بقيمة 17 تريليون دولار".وتابع "أهنئ بريطانيا على تخصيص 5% من ناتجها القومي للإنفاق العسكري".وقال ترامب "إن الرئيس بوتين خذلني، ونبذل جهودا كبيرة لحل النزاع في غزة وأوكرانيا".وأفاد بأن "إنهاء الحروب مهمة صعبة، وغزة مسألة معقدة لكننا سنتعامل معها".وتابع أن "نبيع دول النيتو كميات كبيرة من الأسلحة وساهمنا بمساعدات قدرها 350 مليار دولار دعما عسكريا لأوكرانيا".وقال ترامب إن "الأسرى الإسرائيليون السابقون في غزة قالوا لي إنهم لم يلمسوا أي تعاطف من ".وأكد ترامب أن "يجب إطلاق سراح الرهائن ووقف القتال في غزة فورا، والوضع في غزة من القليلة التي أختلف فيها مع ستارمر، وملايين الأشخاص كانوا يتدفقون على حدودنا في عهد بايدن".أضاف: "فنزويلا فتحت سجونها وأرسلت نزلاءها إلى في عهد بايدن".وقال: "حللنا قضايا التضخم وارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة، ولم يدخل أي شخص حدودنا بشكل غير مشروع خلال الشهور الثلاثة الماضية".وأشار الى أن "لا خيار أمامنا إلا ترحيل المهاجرين غير الشرعيين".وختم ترامب "ورثت أسوأ نسبة تضخم في تاريخ بلادنا". (الجزيرة)