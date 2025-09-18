Advertisement

عربي-دولي

ترامب: بوتين خذلني وملتزمون بحل أزمات غزة وأوكرانيا

Lebanon 24
18-09-2025 | 11:41
A-
A+
Doc-P-1418652-638938177978504302.jpg
Doc-P-1418652-638938177978504302.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "العلاقات الأمريكية البريطانية لا مثيل لها في العالم، سعيد بأن بريطانيا كانت أول دولة نبرم معها اتفاقا تجاريا".
Advertisement
وأشار ترامب الى أن "وقعنا اتفاقية تاريخية للازدهار التكنولوجي، وزيارتي إلى بريطانيا حققت صفقات بقيمة 350 مليار دولار".
وأكد أن "أداؤنا الاقتصادي يتحسن بشكل مستمر واستقطبنا استثمارات بقيمة 17 تريليون دولار".
وتابع "أهنئ بريطانيا على تخصيص 5% من ناتجها القومي للإنفاق العسكري".
وقال ترامب "إن الرئيس بوتين خذلني، ونبذل جهودا كبيرة لحل النزاع في غزة وأوكرانيا".
وأفاد بأن "إنهاء الحروب مهمة صعبة، إسرائيل وغزة مسألة معقدة لكننا سنتعامل معها".
وتابع أن "نبيع دول النيتو كميات كبيرة من الأسلحة وساهمنا بمساعدات قدرها 350 مليار دولار دعما عسكريا لأوكرانيا".
وقال ترامب إن "الأسرى الإسرائيليون السابقون في غزة قالوا لي إنهم لم يلمسوا أي تعاطف من حماس".
وأكد ترامب أن "يجب إطلاق سراح الرهائن ووقف القتال في غزة فورا، والوضع في غزة من القضايا القليلة التي أختلف فيها مع ستارمر، وملايين الأشخاص كانوا يتدفقون على حدودنا في عهد بايدن".
أضاف: "فنزويلا فتحت سجونها وأرسلت نزلاءها إلى الولايات المتحدة في عهد بايدن".
وقال: "حللنا قضايا التضخم وارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة، ولم يدخل أي شخص حدودنا بشكل غير مشروع خلال الشهور الثلاثة الماضية".
وأشار الى أن "لا خيار أمامنا إلا ترحيل المهاجرين غير الشرعيين".
وختم ترامب "ورثت أسوأ نسبة تضخم في تاريخ بلادنا". (الجزيرة)
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: الرئيس بوتين خذلني
lebanon 24
18/09/2025 19:25:22 Lebanon 24 Lebanon 24
البحرين تشيد بلقاء ترامب - بوتين في ألاسكا وبالتقدم الإيجابي بشأن الأزمة الأوكرانية
lebanon 24
18/09/2025 19:25:22 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر دبلوماسية فرنسية: باريس ملتزمة بحل الدولتين وترفض تصريح نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى
lebanon 24
18/09/2025 19:25:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعد الرئيس الروسي: بوتين وترامب اتفقا على الاستمرار في التواصل الوثيق بشأن الأزمة الأوكرانية
lebanon 24
18/09/2025 19:25:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البريطانية

الإسرائيلي

البريطاني

أوكرانيا

إسرائيل

الجزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:11 | 2025-09-18
12:03 | 2025-09-18
12:00 | 2025-09-18
11:33 | 2025-09-18
11:15 | 2025-09-18
10:38 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24