بالفيديو.. انفجار مسيّرة داخل فندق في إسرائيل

أفادت هيئة البث ، مساء اليوم، عن انفجار مسيّرة أُطلقت من اليمن عند مدخل فندق في إيلات جنوبي .



من جهتها، ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أنّ مسيّرة سقطت في فناء أحد فنادق إيلات ما تسبب بأضرار في المبنى، دون الإبلاغ عن إصابات.



كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انقطاع في الكهربائي بعد سقوط الطائرة المسيّرة في إيلات.





ترجمة قدس: لحظة إصابة مُسيّرة لفندق في "إيلات" أم الرشراش المحتلة، جنوب . pic.twitter.com/2Ajmi8uXdT — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 18, 2025



#عاجل| اندلاع النيران جراء استهداف المسيرة ، فندق نافيه في "إيلات" جنوب فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/lRsbuab6of — للإعلام (@PalinfoAr) September 18, 2025





