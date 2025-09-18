Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. انفجار مسيّرة داخل فندق في إسرائيل

Lebanon 24
18-09-2025 | 12:03
A-
A+


Doc-P-1418664-638938194738862622.jpeg
Doc-P-1418664-638938194738862622.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم، عن انفجار مسيّرة أُطلقت من اليمن عند مدخل فندق في إيلات جنوبي إسرائيل.

من جهتها، ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أنّ مسيّرة سقطت في فناء أحد فنادق إيلات ما تسبب بأضرار في المبنى، دون الإبلاغ عن إصابات.

كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انقطاع في التيار الكهربائي بعد سقوط الطائرة المسيّرة في إيلات.

مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: مسيّرة من اليمن انفجرت عند مدخل فندق في إيلات على البحر الأحمر
lebanon 24
18/09/2025 22:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
طعن شخصين داخل فندق في القدس
lebanon 24
18/09/2025 22:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار المسيّرة التي اعترضت أجواء إسرائيل (الحدث)
lebanon 24
18/09/2025 22:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الفرنسية تقتل رجلا طعن عدة أشخاص في فندق في مرسيليا
lebanon 24
18/09/2025 22:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24

المركز الفلسطيني

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

اليمنية

من جهته

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:43 | 2025-09-18
14:21 | 2025-09-18
14:03 | 2025-09-18
14:00 | 2025-09-18
13:47 | 2025-09-18
13:12 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24